Люди делятся на две категории. Одни любят котиков, другие, скорее всего, фашисты. Это вам скажет любой пользователь интернета. Казалось бы, одной только эмблемы скалящегося представителя семейства кошачьих на радиаторной решетке должно быть достаточно для уважения и любви к этой марке, хотя бы за такой удачный маркетинговый ход. Мне, кстати, старый значок в виде ягуара в прыжке всегда нравился больше. 3D все-таки. Но, так или иначе, Jaguar всегда производил красивые автомобили, которые еще и могли похвастаться отличной управляемостью и внушительными скоростными данными. Так ли это в данном случае? Давайте разберемся.

Людиделятся на две категории. Одни любят котиков, другие, скорее всего, фашисты.Это вам скажет любой пользователь интернета. Казалось бы, одной только эмблемыскалящегося представителя семейства кошачьих на радиаторной решетке должно бытьдостаточно для уважения и любви к этой марке, хотя бы за такой удачныймаркетинговый ход. Мне, кстати, старый значок в виде ягуара в прыжке всегданравился больше. 3D все-таки. Но, так или иначе, Jaguar всегда производил красивые автомобили, которые еще и могли похвастатьсяотличной управляемостью и внушительными скоростными данными. Так ли это вданном случае? Давайте разберемся.JaguarF-PaceЦена, руб623 300Цена в минимальной конфигурации, руб074 000Двигатель (объем/мощность, л.с.)1999/ 180ПриводПолныйРазгон 0-100, сек8,7Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км5,3/ 7,8Снаряженная масса, кг775Длина/ширина/высота, мм4746/2175/1693Дорожный просвет, мм213Объем багажника, л650Всекроссоверы похожи друг на друга. Ткните пальцем в любой существующий, и япокажу вам три почти таких же. Jaguar F-Pace получился столь же стремительным, как его немецкие одноклассники иаэродинамичным, под стать коллегам из азиатских стран. Красотой, как и всепредставители “кошачьего” семейства, F-Pace тоже не обделен.Снаружиавтомобиль сделан так, чтобы вызывать зависть у владельцев машин в этом рыночномсегменте (и не только). Но так ли “ягуарист” ягуар внутри? Вопрос спорный,поэтому давайте заглянем.Вродебы все на месте. И “шайба” АКПП, и распластавшийся в прыжке ягуар в качестве эмблемына руле, и кожаный салон. Но вот чего не хватает?И тут меня осенило: когда ятестировал свой первый Jaguar, в мою память врезались слова менеджераавтосалона, когда он мне с гордостью рассказывал, что в одной только двери Jaguar XF больше дерева чем вовсем салоне Мерседеса S-класс. Конфликт реальности с моими ожиданиями сложился как раз вокругкачества отделки салона. Пластик, пластик и еще раз пластик. Хоть и с красивойподсветкой и неизменно электронным дисплеем.пускай салон собран добротно и качественно, “вау” эффект проявляется толькокогда работает ночная подсветка, вызывающая у меня сразу ассоциации с ночнымгородом где-нибудь, опять же, в Азии.так понимаю, что F-Pace – шаг маркетологов Jaguar навстречу ценовым пожеланиям потребителя, а втаком случае на чем-то приходится экономить. Что здорово в кроссовере F-Pace – так это огромное пространство для пассажировсзади. Вообще это очень в стиле английского автоконцерна – окружить заботойкаждого пассажира, а не только водителя. Сзади сидеть очень удобно, несмотря нато, что и передние, и задние сиденья здесь довольно плотные. Зато красиво.Унаследовалсвой фирменный стиль F-Pace и в деталях тоже. Надпись “Jaguar” встречается здесьна каждом шагу. Это чтобы не забывать на чем ездишь.Ну и перейдем к самому вкусному: как едет. И на этот вопрос я бы не хотелотвечать, а придется. Двухлитрового дизеля “котенку” категорически не хватает.Как и любой дизель, он хорош на старте. К 80 км/ч дизель выдыхается, а после120 км/ч каждое деление на спидометре приходится практически отвоевывать сбоем.Даи при необходимости резко переключиться на пониженную, F-Pace некоторое время размышляет, нужно ли ему это на самом деле, чем еще большеусугубляет “кошачьи” ассоциации. Ну, помните, как коты сначала орут под дверьюполчаса, а когда, наконец, открывают дверь, долго стоят на пороге и думаю, идтитуда или все-таки нет?Этапроблема частично решается переключением в спортивный режим, но на трассеспортивный режим мешает, а включать его только для обгонов – нонсенс. В общем,если вы захотели себе F-Pace, тотолько трехлитровый дизель (300 л.с., 6,2 сек) или трехлитровый бензин (380л.с., 5,5 сек). И вот, притопив педаль газа на такой машине, ты понимаешь зачемкроссоверу жесткая подвеска. Кстати, к слову о бездорожье. Некомфортно.Звукздесь от Meridian. В целом неплохо, но на десять из десяти не тянет из-за слегка размыленнойсередины. Прибавьте чуть-чуть низ и сабвуфер по вкусу. "Верха" трогать несоветую, их и так предостаточно. А середину это все равно не спасет.Подконец, гитара поместилась в багажнике с комфортом и почетом. Кроссоверу -вместительный багажник.И в завершение обзора я решил уделить несколько строчек ответам на вашивопросы. Теперь я публикую фотографию каждой новой машины в своем Инстаграме,собираю вопросы на интересующие вас темы о машине и отвечаю на них в концекаждого обзора. Вот что из этого вышло.Обзорподготовлен специально для портала dni.ru