Для того, кто много путешествует, процесс получения визы – дело обычное. Приятно, когда процедура упрощенная и штамп ставят прямо по прилете. Но даже если страна, в которую вы хотите поехать, требует от граждан России оформлять визу заранее, возможно, у вас она уже есть, просто вы об этом еще не знаете.

Для того, кто многопутешествует, процесс получения визы – дело обычное. Приятно, когда процедураупрощенная и штамп ставят прямо по прилете. Но даже если страна, в которую выхотите поехать, требует от граждан России оформлять визу заранее, возможно, увас она уже есть, просто вы об этом еще не знаете.Все просто: многиестраны разрешают иностранцам наряду с национальной визой въезжать по шенгенскойвизе или визе США, ведь они гарантируют, что все нужные проверки пройдены.Вместе с OneTwoTrip Dni.Ruвыяснили, в какие еще страны вы можете поехать, если увас в паспорте есть европейская или американская визы.По визе СШАМожно посетить страны: Мексика, Албания, Бермудские острова, Теркси Кайкос.По многократнойдействующей визе США (а также Канады и Великобритании) можно понежиться напляжах Бермудских островов, причем отдыхать там можно до трех месяцев. Наострова Карибского бассейна Теркс и Кайкос граждане России могут въехать и безвизы, если срок отпуска меньше 90 дней, а вот если хочется остаться подольше,как раз подойдет американская виза.Также по визе СШАроссияне могут посетить Мексику, не оформляя электронного разрешения на въезд, причемчисло поездок не ограничено, а продолжительность каждой должна укладываться в180 дней. Этого более, чем достаточно, чтобы посмотреть древние пирамиды Майя,выпить настоящей текилы и найти самое красивое сомбреро.Американская визаподойдет и для путешествия на балканы. Албания – страна, омываемая Ионическим иАдриатическим морями, известна своими красивейшими пляжами и каньонами, а такжевкусной едой и гостеприимством местных жителей. В летне-осенний сезон, с 31 маяи до 15 ноября для въезда в Албанию гражданам России виза и вовсе не нужна, а востальные месяцы в страну можно въехать по визе США, если вы уже бывали по нейв Америке.По Шенгенской визеМожно посетить: Албания, Болгария,Хорватия, Румыния, Кипр, остров Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус, остров Кюрасао иСинт-Мартен, Гибралтар, Реюньон и Французская Гвиана.Все та же Албанияоткрывает свои двери и владельцам шенгенской мультивизы категории C(краткосрочная виза сроком до 90 дней) и D (виза, разрешающая находится натерритории Шенгенской зоны более 90 дней), но, опять же, при условии, что поней уже въезжали в Европу. По такой же визе можно посетить черноморскоепобережье и горы Болгарии, а также живописные острова Хорватии.Шенгенская мультивиза Cи D работает и далеко за пределами европейского континента. Бывшие голландскиеколонии в Карибском бассейне до сих пор без лишних сложностей принимают гостейс визами государств Евросоюза. Среди островов Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус,Кюрасао и Сен-Мартен сложно выбрать самый красивый, каждый может похвастатьсязолотыми пляжами и небесно-голубой водой. И на каждом из них можно провести до30 дней без национальной визы.Шенген категории Cпозволяет также поехать на Кипр и в Румынию. Эти страны входят в ЕС, но неучаствуют в шенгенском соглашении, поэтому их национальные визы не работают длябольшей части Европы, зато в обратную сторону – да, с действующим двукратнымили многократным шенгеном в паспорте дополнительных разрешений для посещенияэтих стран не надо. Если виза одноразовая, то въехать в Румынию не получится, ана территорию Кипра можно попасть только из зоны Шенгена.Кроме того, поШенгенской визе категории C можно посетить Гибралтар. Это государство известнокак дьюти-фри зона, поэтому во время европейских каникул туда можно заглянутьна шопинг. Срок действия шенгенской визы должен быть больше 7 дней, а натерритории Гибралтара можно находиться не более 21 дня или оставшеесяколичество дней по шенгенской визе минус 7 дней.Острова Реюньон иФранцузская Гвиана в Индийском океане называются Заморские владения Франции ифактически являются частью этого государства, хотя визы для них нужныотдельные. Однако обладателей французского шенгена, срок действия которогосоставляет более полугода, пускают без необходимости дополнительно оформлятьнациональную визу.Румыния, Болгария, Хорватия, КипрС 2014 года Румыния,Болгария и Хорватия открыли въезд на территорию обладателям не только шенгена,но и национальных виз любого из этих трех государств, а с недавнего времени онистали признавать и визу Республики Кипр. Срок пребывания – не более 90 днейкаждые 180 дней в рамках срока действия визы. Сам Кипр не столь лоялен, повизам Болгарии и Румынии туда пускают только на транзит до 5 дней, за которые,однако, можно успеть неплохо отдохнуть и погреться на солнечных пляжах.