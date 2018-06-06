Современный парламентаризм – важный игрок в глобальной
системе международных отношений. Российские законодатели находятся в авангарде
дипломатизации парламентской деятельности, их усилия могут
способствовать диалогу Москвы со всеми партнерами. Такой вывод делают эксперты
Международного аналитического центра Rethinking Russia, подготовившие доклад
Парламентская дипломатия и ее роль в современной политике.
Современный парламентаризм – важный игрок в глобальной
системе международных отношений. Российские законодатели находятся в авангарде
"дипломатизации" парламентской деятельности, их усилия могут
способствовать диалогу Москвы со всеми партнерами. Такой вывод делают эксперты
Международного аналитического центра Rethinking Russia, подготовившие доклад
"Парламентская дипломатия и ее роль в современной политике".
По мнению авторов исследования, современный парламентаризм
выходит за рамки устройства демократической власти и является самостоятельным
игроком в системе глобализации, способным уравновесить усилия тех, кто склонен
"расшатывать государственные суверенитеты". Как отмечают в Rethinking
Russia, так как цель парламентской деятельности – формирование законодательного
базиса международных отношений и углубление интеграционных связей между
странами, она открывает возможности для урегулирования нестабильности и
повышения уровня международной стабильности.
Аналитики подчеркивают, что это особенно актуально в
преодолении напряженных ситуаций между государствами путем формирования
транснациональных групп на основе идеологических соображений. "Это может
ограничить ультранационалистические тенденции и делать проще поиск
компромиссов", – цитирует авторов исследования, которое было
подготовлено к форуму "Развитие парламентаризма" в Москве.
Эксперты полагают, что парламенты обладают чертами, которые
присущи как официальной, так и общественной дипломатии. Под первой
подразумевается легитимный статус, под второй – трансляция
настроений социума, экспертных оценок.
Говоря об уже имеющихся практиках парламентской дипломатии,
аналитики называют помощь в разрешении конфликтов, поддержание связей с
политическими силами того государства, дипломатические отношения с которым
характеризуются кризисом на определенном историческом этапе. Кроме того,
добавляют составители доклада, законодатели влияют на общественное мнение в
других государствах, помогая формированию если не позитивного, то, как минимум,
более объективного представления о своей стране.
Россия, отмечают авторы исследования, находится в авангарде
"дипломатизации" парламентской деятельности. По их мнению, развитие
парламентского сотрудничества на международном уровне – это неотъемлемая часть
современной политики Москвы, результат ее ориентации на применение "мягкой
силы", а также расширение коммуникаций с внешним миром. Эксперты убеждены
– для улучшения отношений с другими странами необходимо использовать потенциал
парламентской дипломатии в полной мере.
К примеру, проблема санкций и прочие актуальные вопросы
могут обсуждать парламентарии, немалая часть которых имеет за спиной опыт
дипломатической деятельности.
"Парламентские инициативы обладают высоким
потенциалом консолидации государственных усилий по формированию объективного
представления о России в зарубежном информационном пространстве", -
подчеркивают авторы исследования.
В качестве примера они приводят посещение Крыма европейскими
законодателями. Аналитики Rethinking Russia отмечают, что, с одной стороны,
парламентарии из ЕС являются официальными лицами, то есть частью евробюрократии,
которая поддерживает ограничительные меры против Москвы. С другой стороны,
законодатели – это представители граждан. Тем самым, уверены эксперты, блокада
и изоляция полуострова прорывается, развиваются контакты европейцев и крымчан.
Напомним, масштабный международный форум "Развитие
парламентаризма" прошел в Москве 4-5 июня по инициативе спикера Госдумы
Вячеслава Володина. В работе площадки приняли участие сотни законодателей из 96
стран мира. На мероприятие прибыли 15 парламентских делегаций, 19 из них
возглавляли руководители законодательных органов, 15 – вице-спикеры. Кроме того, в дискуссиях приняли участие 11 международных
парламентских организаций. Среди них – ПА ОБСЕ, Парламентская ассамблея ОДКБ,
Парламентская конференция Балтийского моря и другие.
Как отметил в
приветственном слове к участникам конференции президент России Владимира Путин,
парламентская дипломатия играет значительную роль в поиске адекватных ответов на
современные вызовы и угрозы, в решении международных и региональных проблем.