Текущее состояние мирового рынка туризма, перспективы российской туристической отрасли, применение новых технологий в туриндустрии – это и многое другое обсуждали участники закрытой встречи SHULGIN 2.0.3.5, которая прошла в Москве.

Текущее состояние мирового рынка туризма, перспективы российской туристической отрасли, применение новых технологий в туриндустрии – это и многое другое обсуждали участники закрытой встречи SHULGIN 2.0.3.5, которая прошла в Москве.Организатором мероприятия выступил известный российский бизнесмен, венчурный инвестор и композитор Александр Шульгин. Среди гостей отметились первые лица пятизвездочных отелей Москвы и России и представители индустрии гостеприимства премиального сегмента. Приглашенной звездой мероприятия стал генеральный директор Forbes Travel Guide Джерри Инзерилло.Туризм – самая быстро растущая отрасль мира. По итогам 2017 года вклад туризма в глобальную экономику составил более 8 триллионов долларов, или 10,4% от мирового ВВП. И есть все основания предполагать, что в дальнейшем этот показатель продолжит расти."За последние годы очень сильно поменялось восприятие мира людьми. Если раньше они смотрели на мир из окна пятизвездочного отеля, то теперь люди хотят видеть реальные вещи. Им не достаточно всех тех услуг, которые предлагает отель – пусть даже самый дорогой. Они хотят стать частью культуры той страны, в которую приехали, слиться с местными жителями. И этот подход очень сильно изменил весь туристический рынок", – рассказывает Джерри Инзерилло.Сильные изменения произошли за последние годы и на российском туристическом рынке. Изменения, которые претерпела Москва, невозможно не заметить, говорит гендиректор Forbes Travel Guide: "Я впервые побывал в российской столице в 1981 году. Тогда ее можно было описать одним словом – "тяжелая". Хмурые лица, отсутствие улыбок, гнетущая атмосфера как отражение трудной экономической и политической ситуации в стране. В начале 2000-х годов Москва стала другой, но все равно оставалась при этом довольно противоречивым городом. Современная Москва – оптимистична, сюда хочется приезжать вновь и вновь".При этом у России и у Москвы, в частности, есть все предпосылки для дальнейшего развития туротрасли. Одним из таких катализаторов должен стать чемпионат мира по футболу, который пройдет в российских городах с 14 июня по 15 июля. Туристы, которые планируют посетить этот праздник футбола, будут немало удивлены, увидев, во что превратилась Москва за последние годы, уверен Джерри Инзерилло. С одной стороны, похожая на европейские столицы, но в то же время обладающая собственным, непередаваемым шармом и чувством стиля.В качестве примера страны, готовой похвастаться высокими темпами роста туротрасли, Джерри Инзерилло привел Кубу – всего лишь за несколько лет после возобновления дипломатических отношений между "островом свободы" и США поток туристов на Кубу вырос до 5 млн человек в год.Отвечая на вопрос, повлияет ли как-то на российскую туриндустрию большая политика, Джерри Инзерилло дал отрицательный ответ. По его мнению, мировой туризм – сфера, свободная от политики. Туристы едут в ту или иную страну, зачастую не обращая внимания на отношения между правительствами. И статистика лишь является очередным подтверждением его слов.В 2017 году Россию, по данным Ассоциации туроператоров (АТОР), посетили более 32 млн иностранных гостей. Геополитические разногласия не помешали росту турпотока из США, который увеличился за прошлый год почти на 20% и составил 293 тыс. человек.Не последнюю роль в будущем мировой туриндустрии сыграют и новые технологии, в частности, технология блокчейн. Именно этому вопросу посвятил свое выступление организатор VIP-ланча – инноватор и бизнесмен Александр Шульгин. Применение новых технологий, уверен эксперт, позволит выстроить принципиально новые отношения между всеми участниками этого рынка и поможет сократить расходы.О том, как именно блокчейн изменит трэвел-индустрию, читайте в нашем .SHULGIN 2.0.3.5 – серия мероприятий, призванная объединить лидеров и экспертов в разных отраслях для поиска глобальных путей развития общества на период до 2035 года.