Торжественная церемония закрытия программы Кинотавр. Короткий метр прошла в Сочи. Победителем стал фильм Календарь Игоря Поплаухина.

Торжественная церемония закрытия программы "Кинотавр. Короткий метр" прошла в Сочи. Победителем стал фильм "Календарь" Игоря Поплаухина.25-минутный "Календарь" рассказывает про женщину, которая тайком от родных отправляется в долгое путешествие.Диплом жюри "за поиск" получила режиссер фильма "Новая Москва" Тамара Дондурей, призом "за образ" отметили картину "Рыбный день" Дмитрия Корсакова, "за героиню" — фильм "Шесть два восемь" Анны Кузнецовой.Также отмечены фильмы "Взятка" Алексея Харитонова, "ДТП" Анны Дежурко, "Прощай любимый" Александра Ципкина — за "оригинальное решение темы расставания"​​​, сообщает РИА Новости."Кинотавр" проходит в Сочи со 2 по 10 июня.