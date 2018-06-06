Кейт Миддлтон и принц Уильям опасаются за жизнь своего старшего сына Джорджа. Теперь мальчика будут везде сопровождать телохранители.

Кейт Миддлтон и принц Уильям опасаютсяза жизнь своего старшего сына Джорджа. Теперь мальчика будут везде сопровождатьтелохранители.Осенью прошлого года принц пошел в школу. Родители нескрывали, что наследник будет учиться в престижном учебном заведении Thomas'sBattersea, поэтому первый учебный день Джорджа начался со вспышек фотокамер прессы.Однако такая откровенность оказалась чреватой проблемами – ребенку началиугрожать.Сначала психически нездоровая женщина, выдавая себя заофициального представителя монаршего семейства, пыталась увести принца с уроков.Женщину задержали полицейские. В ходе допроса выяснилось, что 40-летняя дама нев себе – она помешана на королевском отпрыске.Позже члены ИГИЛ (запрещеннойв РФ террористической группировки) готовили покушение на малыша. А недавно британскаяполиция задержала мужчину, который публиковал в соцсетях призывы, отправлять в школу,где учится наследник британской короны, отравленное мороженое. Уильям иКейт решили больше не искушать судьбу и наняли несколько офицеров королевскойгвардии для сопровождения Джорджа вне стен дома, сообщает TMZ.Добавим, что Принц Джордж родился 22 июля 2013 года в Лондоне. Он занимает третье место впорядке наследования британского престола, его опережают дедушка принц Чарльз иотец герцог Уильям. В честь рожденияДжорджа в небе над Гайд-парком и Тауэром был дан 41 салютный залп.Новорожденный получил титул первого в истории Принца Кембриджского.