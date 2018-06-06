Кейт Миддлтон и принц Уильям опасаются
за жизнь своего старшего сына Джорджа. Теперь мальчика будут везде сопровождать
телохранители.
Кейт Миддлтон и принц Уильям опасаются
за жизнь своего старшего сына Джорджа. Теперь мальчика будут везде сопровождать
телохранители.
Осенью прошлого года принц пошел в школу. Родители не
скрывали, что наследник будет учиться в престижном учебном заведении Thomas's
Battersea, поэтому первый учебный день Джорджа начался со вспышек фотокамер прессы.
Однако такая откровенность оказалась чреватой проблемами – ребенку начали
угрожать.
Сначала психически нездоровая женщина, выдавая себя за
официального представителя монаршего семейства, пыталась увести принца с уроков.
Женщину задержали полицейские. В ходе допроса выяснилось, что 40-летняя дама не
в себе – она помешана на королевском отпрыске.
Позже члены ИГИЛ (запрещенной
в РФ террористической группировки) готовили покушение на малыша. А недавно британская
полиция задержала мужчину, который публиковал в соцсетях призывы, отправлять в школу,
где учится наследник британской короны, отравленное мороженое. Уильям и
Кейт решили больше не искушать судьбу и наняли несколько офицеров королевской
гвардии для сопровождения Джорджа вне стен дома, сообщает TMZ.
Добавим, что Принц Джордж родился 22 июля 2013 года в Лондоне. Он занимает третье место в
порядке наследования британского престола, его опережают дедушка принц Чарльз и
отец герцог Уильям. В честь рождения
Джорджа в небе над Гайд-парком и Тауэром был дан 41 салютный залп.
Новорожденный получил титул первого в истории Принца Кембриджского.