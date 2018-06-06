Выборы губернатора пройдут 9 сентября. Кроме того, в этот день будут выбирать и новый состав законотворцев. Соответствующие постановления приняли депутаты ЗакСобрания на внеочередном заседании. А это значит, что начинается период выдвижения кандидатов. Претенденты на должность Губернатора должны выдвинуть свои кандидатуры в течение 30 дней, с момента опубликования документа о дате голосования, а кандидаты в депутаты ЗакСобрания - до 25 июля включительно.

Выборы губернатора пройдут 9 сентября. Кроме того, в этот день будут выбирать и новый состав законотворцев. Соответствующие постановления приняли депутаты ЗакСобрания на внеочередном заседании. А это значит, что начинается период выдвижения кандидатов. Претенденты на должность Губернатора должны выдвинуть свои кандидатуры в течение 30 дней, с момента опубликования документа о дате голосования, а кандидаты в депутаты ЗакСобрания - до 25 июля включительно. При этом пакеты документов на регистрацию кандидаты в губернаторы должны предоставить в срок с 15 до 25 июля, а кандидаты в депутаты и избирательные объединения - на выборах в ЗакСобрание - до 25 июля. Агитация в СМИ начнется 11 августа - за 28 дней до дня выборов - и закончится в ноль часов 8 сентября.Роман Кавинов, председатель комитета ЗС по госустройству, правопорядку и МСУ: "Среди полномочий, которыми обладает высший законодательный орган субъекта, то есть Законодательное собрание Владимирской области, существует такое важное полномочие, как назначение даты выборов как высшего должностного лица региона и о назначении даты выборов законодательного органа региона. И сегодня данный вопрос был рассмотрен на заседании профильного комитета, который я возглавляю. Коллеги поддержали принятие соответствующих постановлений на заседании Законодательного собрания".