Елизавета II нашла способ выселить неугодную супругу принца Гарри из Кенсингтонского дворца. Британская королева подарила молодоженам особняк, который находится в 187 километрах от Лондона.

Елизавета II нашла способвыселить неугодную супругу принца Гарри из Кенсингтонского дворца. Британскаякоролева подарила молодоженам особняк, который находится в 187 километрах отЛондона.Средневековое поместье, которое преподнесла герцогу играфине Сассекской монаршая особа носит название YorkCottage. Средневековая вилла располагается среди охотничьихугодий и болот королевского владения Сандрингем в графствеНорфолк.Здание было построено в XIX веке королем Эдуардом VII вбытность его принцем Уэльским. Потом особняк перешел к его сыну Георгу V. Общая площадь владения составляет восемь тысячгектаров, долгое время постройка служила офисным зданием.Добавим, ранее сообщалось, что после регистрации бракаГарри и Меган Меган переедут в роскошные 21-комнатные апартаменты и станутсоседями родственникам Уильяму, Кейт и их детям. Отмечалось, что принц Гарри ужевовсю распоряжается ремонтом в новом семейном гнезде.Однако, по словам близких ккоролевской семье источников, Елизавета II намерено решила отослать Меган Маркл подальше. Якобы, королева неможет простить бывшей актрисе ее незнатное происхождение и спорное голливудское прошлое.Кстати, это не первый раз, когда Меган пострадала из-засвоей актерской карьеры. Стилист Джульет Ангус. рассказала в своем Instagram,что до знакомства с Принцем многие дизайнеры отказывались работать с Меган,считая ее недостаточно хорошей актрисой."Я помню, как пять лет назад безуспешно пыталась помочьсвоей подруге, стилисту Меган, найти британского дизайнера, который согласилсябы с ней работать во время пресс-тура в Лондоне, – рассказывает Джульет. – Этобыла большая, просто огромная ошибка с их стороны!", – цитирует модельева сайт "Комсомольскаяправда".