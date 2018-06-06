Елизавета II нашла способ
выселить неугодную супругу принца Гарри из Кенсингтонского дворца. Британская
королева подарила молодоженам особняк, который находится в 187 километрах от
Лондона.
Елизавета II нашла способ
выселить неугодную супругу принца Гарри из Кенсингтонского дворца. Британская
королева подарила молодоженам особняк, который находится в 187 километрах от
Лондона.
Средневековое поместье, которое преподнесла герцогу и
графине Сассекской монаршая особа носит название York
Cottage. Средневековая вилла располагается среди охотничьих
угодий и болот королевского владения Сандрингем в графстве
Норфолк.
Здание было построено в XIX веке королем Эдуардом VII в
бытность его принцем Уэльским. Потом особняк перешел к его сыну Георгу V. Общая площадь владения составляет восемь тысяч
гектаров, долгое время постройка служила офисным зданием.
Добавим, ранее сообщалось, что после регистрации брака
Гарри и Меган Меган переедут в роскошные 21-комнатные апартаменты и станут
соседями родственникам Уильяму, Кейт и их детям. Отмечалось, что принц Гарри уже
вовсю распоряжается ремонтом в новом семейном гнезде.
Однако, по словам близких к
королевской семье источников, Елизавета II намерено решила отослать Меган Маркл подальше. Якобы, королева не
может простить бывшей актрисе ее незнатное происхождение и спорное голливудское прошлое.
Кстати, это не первый раз, когда Меган пострадала из-за
своей актерской карьеры. Стилист Джульет Ангус. рассказала в своем Instagram,
что до знакомства с Принцем многие дизайнеры отказывались работать с Меган,
считая ее недостаточно хорошей актрисой.
"Я помню, как пять лет назад безуспешно пыталась помочь
своей подруге, стилисту Меган, найти британского дизайнера, который согласился
бы с ней работать во время пресс-тура в Лондоне, – рассказывает Джульет. – Это
была большая, просто огромная ошибка с их стороны!", – цитирует модельева сайт "Комсомольская
правда".