Традиционная прямая линия с Владимиром Путиным пройдет в
прямом эфире 7 июня. Новый формат общения с народом предполагает телемосты с
губернаторами в регионах, которым президент будет в режиме реального времени давать
указания о решении конкретных проблем граждан. Не исключено, что по итогам прямой
линии кто-то из руководителей может лишиться своего кресла.
Традиционная прямая линия с Владимиром Путиным пройдет в
прямом эфире 7 июня. Новый формат общения с народом предполагает телемосты с
губернаторами в регионах, которым президент будет в режиме реального времени давать
указания о решении конкретных проблем граждан. Не исключено, что по итогам прямой
линии кто-то из руководителей может лишиться своего кресла.
В 16-й раз на прямой линии с Владимиром Путиным все будет
по-новому: ожидаемые во время эфира видеоконференции с губернаторами и членами
правительства, наверняка, будут иметь свой эффект и вполне конкретные кадровые
решения.
В прошлом году спустя короткое время после общения с народом
президент провел череду встреч с губернаторами и вручил им зеленые папки, в которых
находились жалобы, предложения и замечания в адрес региональных властей.
Сейчас этот процесс будет сокращен до нескольких часов, а то
и минут. После включения из каждого региона о ответов на вопросы граждан,
президент тут же свяжется с губернатором этого региона и даст ему конкретные
указания.
Очевидно, большая часть эфира будет посвящена майскому
указу, но не обойдется и без международной проблематики и острых социальных
вопросов. Цены на бензин, скачки доллара и евро также будут в центре внимания
граждан и президента.
Можно предположить, что особое внимание будет уделено регионам,
в которых пройдут матчи предстоящего чемпионата мира по футболу. Кстати, в
прошлом году вопросы на спортивную тематику были в тройке особо важных. Помимо
этого, россияне спрашивали Путина про укрепление рубля и детских пособиях.
В 2013 году в интересах россиян превалировала внутренняя
политика. Самыми популярными темами прямой линии стали жилье, пенсии и пособия.
Беспокоило граждан положение в сфере образования и здравоохранения. Немало
вопросов поступило о поддержке государством семьи, обеспечении рабочими
местами.
Прямая линия в апреле 2014 года показала, что первая тройка
приоритетов россиян не изменилась. Большинство так же интересовалось, как
справиться с ростом тарифов на коммунальные услуги или улучшить жилищные
условия, когда повысится зарплата. Однако существенные коррективы внесли
события на международной арене.
Госпереворот на Украине, воссоединение Крыма с Россией,
война в Донбассе и антироссийские санкции Запада не могли оставить граждан
равнодушными. Довольно много отпущенного на беседу с соотечественниками времени
Путин потратил на то, чтобы донести свой взгляд на ситуацию и рассказать, какие
еще шаги планирует Москва.
В апреле 2015 года картина была примерно такая же, за
исключением затишья на внешнеполитическом фронте. Народ, видимо, утомили бурные
международные перипетии 2014-го. Вопросы касались в основном повышения тарифов
ЖКХ, отношений власти и общества, реформы здравоохранения, качества знаменитых
российских дорог и борьбы с коррупцией.
Во время прямой линии 2017 года россияне не изменили себе:
первенство сохранили проблемы ЖКХ и жилищные проблемы. Президента также
спрашивали о правах человека, внутренней политике, зарплатах, развитии
промышленности и здравоохранении. Проблема борьбы с коррупцией оказалась на
седьмом месте по популярности.
Впервые подобный формат общения главы государства с
населением был организован на общенациональных теле– и радиоканалах 24 декабря
2001 года. В дальнейшем прямые линии проходили ежегодно, за исключением 2004-го
и 2012-го. Во время первой программы Путину было адресовано 400 тысяч вопросов,
к 2015 году их число перевалило за три миллиона.
Продолжительность программ постоянно увеличивалась. В 2001 году
президент общался с гражданами 2 часа 20 минут, а в 2013 году был поставлен
рекорд по продолжительности – 4 часа 47 минут. Если сложить все время, которое
Владимир Путин провел, отвечая на вопросы во время прямых линий, то оно
составит более 56 часов.