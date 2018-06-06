Традиционная прямая линия с Владимиром Путиным пройдет в прямом эфире 7 июня. Новый формат общения с народом предполагает телемосты с губернаторами в регионах, которым президент будет в режиме реального времени давать указания о решении конкретных проблем граждан. Не исключено, что по итогам прямой линии кто-то из руководителей может лишиться своего кресла.

Традиционная прямая линия с Владимиром Путиным пройдет впрямом эфире 7 июня. Новый формат общения с народом предполагает телемосты сгубернаторами в регионах, которым президент будет в режиме реального времени даватьуказания о решении конкретных проблем граждан. Не исключено, что по итогам прямойлинии кто-то из руководителей может лишиться своего кресла.В 16-й раз на прямой линии с Владимиром Путиным все будетпо-новому: ожидаемые во время эфира видеоконференции с губернаторами и членамиправительства, наверняка, будут иметь свой эффект и вполне конкретные кадровыерешения.В прошлом году спустя короткое время после общения с народомпрезидент провел череду встреч с губернаторами и вручил им зеленые папки, в которыхнаходились жалобы, предложения и замечания в адрес региональных властей.Сейчас этот процесс будет сокращен до нескольких часов, а тои минут. После включения из каждого региона о ответов на вопросы граждан,президент тут же свяжется с губернатором этого региона и даст ему конкретныеуказания.Очевидно, большая часть эфира будет посвящена майскомууказу, но не обойдется и без международной проблематики и острых социальныхвопросов. Цены на бензин, скачки доллара и евро также будут в центре вниманияграждан и президента.Можно предположить, что особое внимание будет уделено регионам,в которых пройдут матчи предстоящего чемпионата мира по футболу. Кстати, впрошлом году вопросы на спортивную тематику были в тройке особо важных. Помимоэтого, россияне спрашивали Путина про укрепление рубля и детских пособиях.В 2013 году в интересах россиян превалировала внутренняяполитика. Самыми популярными темами прямой линии стали жилье, пенсии и пособия.Беспокоило граждан положение в сфере образования и здравоохранения. Немаловопросов поступило о поддержке государством семьи, обеспечении рабочимиместами.Прямая линия в апреле 2014 года показала, что первая тройкаприоритетов россиян не изменилась. Большинство так же интересовалось, каксправиться с ростом тарифов на коммунальные услуги или улучшить жилищныеусловия, когда повысится зарплата. Однако существенные коррективы внеслисобытия на международной арене.Госпереворот на Украине, воссоединение Крыма с Россией,война в Донбассе и антироссийские санкции Запада не могли оставить гражданравнодушными. Довольно много отпущенного на беседу с соотечественниками времениПутин потратил на то, чтобы донести свой взгляд на ситуацию и рассказать, какиееще шаги планирует Москва.В апреле 2015 года картина была примерно такая же, заисключением затишья на внешнеполитическом фронте. Народ, видимо, утомили бурныемеждународные перипетии 2014-го. Вопросы касались в основном повышения тарифовЖКХ, отношений власти и общества, реформы здравоохранения, качества знаменитыхроссийских дорог и борьбы с коррупцией.Во время прямой линии 2017 года россияне не изменили себе:первенство сохранили проблемы ЖКХ и жилищные проблемы. Президента такжеспрашивали о правах человека, внутренней политике, зарплатах, развитиипромышленности и здравоохранении. Проблема борьбы с коррупцией оказалась наседьмом месте по популярности.Впервые подобный формат общения главы государства снаселением был организован на общенациональных теле– и радиоканалах 24 декабря2001 года. В дальнейшем прямые линии проходили ежегодно, за исключением 2004-гои 2012-го. Во время первой программы Путину было адресовано 400 тысяч вопросов,к 2015 году их число перевалило за три миллиона.Продолжительность программ постоянно увеличивалась. В 2001 годупрезидент общался с гражданами 2 часа 20 минут, а в 2013 году был поставленрекорд по продолжительности – 4 часа 47 минут. Если сложить все время, котороеВладимир Путин провел, отвечая на вопросы во время прямых линий, то оносоставит более 56 часов.