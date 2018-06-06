Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства

Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйстваЛетом 2018 года во Владимирской области отремонтируют 150 километров дорог, сообщают в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.Органы местного самоуправления получат из регионального бюджета на эти цели в общей сумме 1,2 млрд рублей. Один из наиболее важных объектов региона, который внесен в предстоящий план, - это мост через реку Каменка в Суздале. Капитальный ремонт переправы должен завершиться в этом году.На городские магистрали Суздаля выделили 50 млн рублей, такую же сумму получит Покров. На дороги Александрова потратят 40 млн рублей. Ковров - город с худшими дорогами - получит почти 100 млн рублей.Средства выделены на реконструкции автомобильных дорог в Гусь-Хрустальном районе (61,2 млн рублей), Петушинском (48,2 млн рублей), Суздальском (47 млн рублей) и Камешковском районе (45,4 млн рублей).