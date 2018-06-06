Литературный сквер имени Сергея Никитина появится в Коврове к юбилею города - в сентябре городу оружейников исполнится 240 лет. Как сообщает Ай Ковров, работы по благоустройству сквера уже начались. В проекте предусмотрены новые дорожки, озеленение. В центральной зоне установят бюст писателя, а также скамейки с цитатами из произведений автора.

Литературный сквер имени Сергея Никитина появится в Коврове к юбилею города - в сентябре городу оружейников исполнится 240 лет. Как сообщает "IКовров", работы по благоустройству сквера уже начались. В проекте предусмотрены новые дорожки, озеленение. В центральной зоне установят бюст писателя, а также скамейки с цитатами из произведений автора. Всего на обустройство сквера уйдет 4 с половиной миллиона рублей. Напомним, писатель Сергей Никитин родился и вырос в Коврове, а после жил и работал во Владимире. В 1971 году за выдающийся вклад в современную литературу - был награжден орденом Знак почёта.