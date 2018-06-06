Президент Франции призвал все страны воздержаться от действий, которые могут привести к росту напряженности вокруг Ирана. Об этом Эммануэль Макрон заявил после встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

Президент Франции призвал все страны воздержаться от действий, которые могут привести к росту напряженности вокруг Ирана. Об этом Эммануэль Макрон заявил после встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.Тема Ирана стала главной на переговорах лидеров в Елисейском дворце. Нетаньяху отметил, что не призывает Францию и другие страны выйти из нынешней сделки, как это сделали США. Но он не исключил, что в будущем появится новое соглашение по иранскому атому. "Думаю, возможны два варианта, — приводит слова премьера Израиля телеканал "Россия 24". — Иран может сам свернуть свою ядерную активность под внешним давлением. Или, во втором случае, в будущем состоятся переговоры по новой, лучшей сделке. Оба варианта хороши, если в результате у Ирана не останется ядерного оружия"."Нынешнее соглашение не идеально, я согласен, — отметил Эмманюэль Макрон, президент Франции. — Но это лучше, чем то, что было раньше. Об этом, в том числе, говорят данные израильской разведки. Имеет место кризис в отношениях этих стран. И я призываю каждого попытаться стабилизировать ситуацию, чтобы эта растущая напряженность не привела нас к конфликту".