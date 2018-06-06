Первый заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян сообщил, что МЧС вернется к плановым проверкам среднего бизнеса.

Первый заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян сообщил, что МЧС вернется к плановым проверкам среднего бизнеса. Указ 2016 года о запрете таких проверок будет отменен. "Надзорные каникулы" продолжат действовать только в отношении малого бизнеса, передает телеканал "Россия 24"Новость прокомментировали в московском городском отделении общественной организации "Опора России". "Большая часть предпринимателей – законопослушная, — заявил Алексей Рябинин, член совета московского отделения "Опора России". — Все стараются выполнять нормы и требования. Мне кажется, что здесь должно быть встречное движение. Предприниматели выполняют нормы закона, а со стороны проверяющих органов взаимодействие должно быть конструктивное, доброжелательное – в соответствии и с духом, и буквой закона".Стоить добавить, что многие объекты в нашей стране относятся к категории опасных. Такие, как обычно, будут проверять вне зависимости их принадлежности к категории малого и среднего бизнеса.Для повышения качества проверок в ведомстве будет увеличен штат сотрудников. Сейчас инспекторский состав насчитывает 10 тысяч специалистов, при допустимом в 21 тысячу.