Медведи наступают. Сообщения о встрече косолапых с людьми в Республике Коми за последние две недели бьют рекорды. В сети появились многочисленные фото и видео, как животные разгуливают около проезжей части и даже появляются на детской площадке.

Медведи наступают. Сообщения о встрече косолапых с людьми в Республике Коми за последние две недели бьют рекорды. В сети появились многочисленные фото и видео, как животные разгуливают около проезжей части и даже появляются на детской площадке.Некоторые жители региона общению с медведями совсем не рады. Ведь косолапые не просто соседствуют с ними, они выходят на дороги, заглядывают к ним в сад, лакомятся дачными угощениями и вытаптывают хозяйские грядки.Причина такого нашествия – прохладная весна, из-за которой главная пища медведей, то есть грибы, семена и плоды, не успевают за аппетитом косолапых. В поисках еды они прибиваются к поселкам, ищут провиант на свалках и вблизи трасс. На людей медведи в Коми не охотятся, но при резком поведении могут воспринять человека как угрозу. Один удар лапой – и тяжелые травмы обеспечены. Так что при личной встрече главное действовать спокойно."Первое – это остановиться и как можно спокойнее пятиться назад. Не разворачиваться спиной, не бежать, не кричать и не смотреть ему в глаза, потому что этим можно спровоцировать хищника, который взгляд в глаза рассматривает как сигнал к атаке, — говорит Дмитрий Дробато, заместитель председателя правления республиканского общества охотников и рыболовов. – Если медведь начинает преследовать вас, надо так же спокойно идти и находить укрытие, в лесу это может быть даже дерево".Только вот чаще всего в наглости зверей виноваты сами люди: разбаловали, потому что подкармливали, причем не один год. А как говорят зоологи, к хорошему быстро привыкают даже медведи. Так и произошло в городе Печора: спустя пару щедрых обедов от местных у мишек выработалась прямая ассоциация "человек – еда".В Минприроды Коми в связи с этим приняли радикальное решение: три особи в случае приближения к жилой зоне придется отстрелить, чтобы предотвратить ущерб, который звери могут нанести жизни и здоровью граждан.Впрочем, во Всемирном фонде дикой природе (WWF) считают, эта мера уж слишком жесткая, ведь существует и масса других способов отпугнуть медведя."В ряде случаев можно даже ставить так называемый электропастух – натянутую специальную проволоку или ленту под напряжением, которая не позволяет зверю зайти на территорию. Но это имеет смысл тогда, когда речь идет о пасеках. Еще применяются фальшфейеры, взрывпакеты, стрельба в воздух, стрельба по зверю резиновыми пулями, которые причиняют боль, но не травмируют его", — говорит Владимир Кревер, представитель WWF.К слову, разгуливают медведи не только в Коми; потянулись к людям звери и в Омской области. Некоторые особи даже посягнули на домашний скот. Заметили мишку и в Ульяновской области. А еще одного хищника уже отстрелили в пригороде Томска, он не на шутку напугал дачников.Связан такой географический разброс с расширением ареала обитания. Из-за глобального потепления косолапый осваивает все новые и новые широты, а чтобы не жить в постоянном страхе, людям надо помнить: перед ними хищник. Поэтому идти на контакт, а уж тем более баловать животных лакомствами точно не стоит.