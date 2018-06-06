Пропала Мелания Трамп, рост метр восемьдесят, модельная внешность, жена президента. Американские СМИ подняли настоящую медиаволну, объявив первую леди пропавшей без вести.

Пропала Мелания Трамп, рост метр восемьдесят, модельная внешность, жена президента. Американские СМИ подняли настоящую медиаволну, объявив первую леди пропавшей без вести. После воскресного заявления, что Меланья не будет сопровождать президента на саммит G7 и встречу Ким Чен Ыном в Сингапуре, в американском воздухе запахло теорией заговора. Подхватили практически все, начиная от новостей в прайм-тайм и заканчивая развлекательными ток-шоу. Причем появление Мелании на официальном вечере в Белом доме не сильно исправило ситуацию.24 дня без первой леди. Такого американская пресса еще не видела. И почти в каждом заголовке – формулировка "missing in action" – "пропала без вести"."Дональду Трампу не нужно предоставлять данные о полутора тысячах детей мигрантов, которых он потерял, но мы должны увидеть Меланью, — говорит ведущий ток-шоу. — Доказательства, что она жива… Ее фото, где она держит газету с сегодняшней датой... Или ухо… Вообще не очень хороший знак, когда в последний раз тебя видели рядом с мужем, который держал лопату".Белый дом еще 14 мая заявил, что жена президента успешно перенесла непростую операцию на почках и некоторое время она пробудет в больнице, чтобы восстановиться. Но журналисты решили посудачить о возможной ссоре, домашнем насилии и даже разводе с Дональдом Трампом."Десять из десяти врачей согласны с тем, что на восстановление после такой процедуры нужно около одного дня, — пишет издание Vanity Fair. — Мелания же оставалась вне поля зрения, по всей видимости, дольше, чем любая другая первая леди в современной истории.Журналистов попыталась успокоить и пресс-секретарь первой леди, и сама Мелания — при помощи сообщений в Twitter. Мол, жива, здорова, тружусь на благо американского народа. Не тут-то было! Не помогло даже появление на торжественном приеме в Белом доме."Факты никого не интересуют, — отмечает политолог Олег Макаренко. — И журналистам, и редакторам, и зрителям факты не нужны. Им нужно то, что интересно. Если Мелания пропала – это интересно. Если ее нашли – это не интересно. Что происходит на самом деле, всем глубоко наплевать".И главным источником спекуляции на этот раз стали не блогеры, желающие подзаработать, а журналисты крупнейшего американского телеканала CNN. "Почему мы так мало видим первую леди? В пятницу она не поехала в Кэмп Дэвид, чтобы провести выходные с семьей, — отмечает канал 4 июня. — Это значит, что последний раз мы видели ее на публике 10 мая, то есть 24 дня назад". Спустя день, пятого июня, журналисты говорят следующее: "Мелания Трамп, которая не была на публике 24 дня, появилась сегодня на мероприятии в Белом доме. Я рад, что она это сделала, но вопрос остается. Мы не видели Меланью Трамп 24 дня, и речь не только о прессе. И мы задавались вопросом – как она и где она? Ведь все-таки она – первая леди Соединенных Штатов".При этом в центре внимания прессы Мелания вновь оказывается накануне важных для Дональда Трампа встреч. Речь о переговорах с северокорейским лидером. "Если они считают, что могут так "пнуть" Дональда Трампа через Меланию – они это делают, — уверен политолог Олег Макаренко. — Исчезала Мелания Трамп, не исчезала – всем наплевать. Главное — можно сделать веселое шоу из ее исчезновения. Так же "мочили" Хилари Клинтон. И возможно, кстати, это у нее личное – она пытается так ответить на все те фейки и унижения, что сваливались на нее в 2016 году".Самой Мелании ничего не остается, как выйти на передовую в этой информационной войне. Как сообщила пресс-секретарь супруги президента, первая леди лично выступит перед журналистами уже в среду, 6 июня.