Материальный ущерб, причиненный компании – правообладателю составил 110 тысяч рублей.

В мае текущего года в ходе проведения мероприятий, направленных на предотвращение и пресечение правонарушений в сфере оборота контрафактной продукции, сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Меленковскому району выявлен факт использования нелицензионного программного обеспечения.Полицейские установили, что 30-летний фигурант опубликовал на популярном сайте объявление о предоставлении услуг по ремонту компьютерной техники, диагностике и установке программ. Однако документов, подтверждающих лицензионные права пользователя программного обеспечения, у мужчины не оказалось.Установлено, что фигурант скачал контрафактную программу с одного из Интернет-ресурсов и использовал ее в профессиональной деятельности. Материальный ущерб, причиненный компании – правообладателю составил 110 тысяч рублей.В настоящее время следственным отделением Меленковского ОМВД в отношении 30-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав).