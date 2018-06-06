Сегодня открывается новый участок скоростной автодороги Москва - Санкт-Петербург. Новгородский участок идет в объезд Валдая и Крестцов. Его протяжённость 217 километров.

Сегодня открывается новый участок скоростной автодороги "Москва — Санкт-Петербург". Новгородский участок идет в объезд Валдая и Крестцов. Его протяжённость 217 километров.С учётом ранее введённого объезда Торжка и Вышнего Волочка автомобилисты теперь смогут проехать по новой трассе от Твери до Великого Новгорода в общей сложности более 330 километров. Это позволяет сократить время в пути на треть: вместо восьми-девяти часов примерно пять с половиной, сообщает телеканал "Россия 24".