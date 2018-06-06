На деревню Сан-Мигель-Лос-Лотес в Гватемале сошел лавовый поток из вулкана Фуэго. В результате пропали три семьи – в общей сложности сорок человек. Деревня погребена под лавой, грязью и завалами камней.

На деревню Сан-Мигель-Лос-Лотес в Гватемале сошел лавовый поток из вулкана Фуэго. В результате пропали три семьи – в общей сложности сорок человек. Деревня погребена под лавой, грязью и завалами камней, и спасатели считают, что шансы найти выживших ничтожно малы.Ранее сообщалось о том, что в результате извержения Фуэго погибли 73 человека, напоминает ТАСС. Эксперты опасаются, что количество жертв будет увеличиваться. В Гватемале объявлен траур. Всего удар стихии затронул более 1,7 миллиона человек.