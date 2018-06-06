На объекте начался капитальный ремонт

На объекте начался капитальный ремонтНа путепроводе при въезде в Кострому со стороны Ярославля обнаружили опасную трещину. Она могла стать причиной обрушения конструкции.Сейчас на объекте начался капитальный ремонт. Путепровод уже разобрали до основания. Рабочие заново строят конструкцию. Установлены монолитные опоры с трехметровыми ростверками вглубь земли. Их забетонировали. Еще глубже – на 12 метров – специалисты вбили новые стальные опоры. В среду, 6 июня, федеральный подрядчик укладывает балки над средними пролетами.Ремонт планируют завершить до 2019 года.