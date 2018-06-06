Почти половина россиян считают, что в росте цен на бензин виноваты нефтяные
компании. И в этом граждане недалеки от истины.
Почти половина россиян считают, что в росте цен на бензин виноваты нефтяные
компании. И в этом граждане недалеки от истины.
Согласно данным опроса ВЦИОМ, большинство россиян (84%)
отмечают подорожание топлива за последние несколько месяцев. Причем 83%
респондентов настроены пессимистично: они ожидают ухудшения своего
материального положения в связи с ситуацией на рынке нефтепродуктов, при этом
43% заявили о существенном ухудшении положения, пишет .
Среди виновников роста цен на бензин 46% опрошенных социологами
граждан назвали нефтяные компании, 40%
возлагают ответственность на правительство, 19% винят владельцев АЗС.
Удивительно, но 12% респондентов возложили вину на высокие цены на президента
Путина, а 10% – на западные страны.
Стоит отметить, что россияне не ошиблись: в росте цен на
бензин, действительно, виноваты нефтяные компании. В связи с тем, что мировые
цены на нефть пошли вверх, они переориентировали продажи на Запад, из-за этого на
внутреннем рынке возник дефицит топлива.
В свою очередь, глава Российского топливного союза Евгений
Аркуша уверен в том, что в повышении цен
конкретных виновных нет. В эфире НСН он перечисли все факторы, которые теоретически
могут влиять на ценообразование на топливном рынке.
"Все зависит от политики правительства по налогам,
экспортным пошлинам, курсу рубля и так далее. Это целый комплекс проблем,
поэтому винить нефтяные компании бессмысленно. Еще более бессмысленно винить
владельцев АЗС", – сказал эксперт в эфире .
За первые пять месяцев года бензин в России подорожал
почти на 7%, что в несколько раз превышает уровень инфляции. В связи с этим
российское правительство решило с 1 июня снизить акцизы на бензин и дизельное
топливо на три тысячи и две тысячи рублей за тонну соответственно. Правда, этот
шаг не приведет к снижению цен на топливо, а только замедлит их рост