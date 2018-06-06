Почти половина россиян считают, что в росте цен на бензин виноваты нефтяные компании. И в этом граждане недалеки от истины.

Почти половина россиян считают, что в росте цен на бензин виноваты нефтяныекомпании. И в этом граждане недалеки от истины.Согласно данным опроса ВЦИОМ, большинство россиян (84%)отмечают подорожание топлива за последние несколько месяцев. Причем 83%респондентов настроены пессимистично: они ожидают ухудшения своегоматериального положения в связи с ситуацией на рынке нефтепродуктов, при этом43% заявили о существенном ухудшении положения, пишет .Среди виновников роста цен на бензин 46% опрошенных социологамиграждан назвали нефтяные компании, 40%возлагают ответственность на правительство, 19% винят владельцев АЗС.Удивительно, но 12% респондентов возложили вину на высокие цены на президентаПутина, а 10% – на западные страны.Стоит отметить, что россияне не ошиблись: в росте цен набензин, действительно, виноваты нефтяные компании. В связи с тем, что мировыецены на нефть пошли вверх, они переориентировали продажи на Запад, из-за этого навнутреннем рынке возник дефицит топлива.В свою очередь, глава Российского топливного союза ЕвгенийАркуша уверен в том, что в повышении ценконкретных виновных нет. В эфире НСН он перечисли все факторы, которые теоретическимогут влиять на ценообразование на топливном рынке."Все зависит от политики правительства по налогам,экспортным пошлинам, курсу рубля и так далее. Это целый комплекс проблем,поэтому винить нефтяные компании бессмысленно. Еще более бессмысленно винитьвладельцев АЗС", – сказал эксперт в эфире .За первые пять месяцев года бензин в России подорожалпочти на 7%, что в несколько раз превышает уровень инфляции. В связи с этимроссийское правительство решило с 1 июня снизить акцизы на бензин и дизельноетопливо на три тысячи и две тысячи рублей за тонну соответственно. Правда, этотшаг не приведет к снижению цен на топливо, а только замедлит их рост