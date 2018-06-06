Президенту России Владимиру Путину не о чем говорить с
украинским лидером Петром Порошенко. Для Москвы гораздо важнее переговоры с
Западом, которые ведутся напрямую и без посредников, полагает директор
Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил
Погребинский.
Президенту России Владимиру Путину не о чем говорить с
украинским лидером Петром Порошенко. Для Москвы гораздо важнее переговоры с
Западом, которые ведутся напрямую и без посредников, полагает директор
Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил
Погребинский.
"Россия сейчас не видит субъекта для переговоров", -
сказал аналитик в эфире youtube-канала "PolitWera". По его словам, без
существенных сдвигах в отношениях между Россией и Западом, или хотя бы между
Москвой и Брюсселем, вести переговоры с Киевом бесполезно. "Невозможно с
Порошенко ни о чем разговаривать", – добавил политолог.
Эксперт убежден, что украинский лидер не обладает личными
качествами, необходимыми для консолидации вокруг себя какого-либо ресурса и
реализации желаемой политической линии. Погребинский отметил, что хорошо
понимает Москву, которая ожидает, что на Украине появится лидер, с которым
можно вести нормальные, конструктивные переговоры и при этом находить
компромисс.
Напомним, ранее Владимир Путин резко раскритиковал власти
Незалежной за задержание журналиста, главного редактора "РИА Новости -
Украина" Кирилла Вышинского. Президент России признался, что не может
припомнить аналогов подобного беззакония.
По словам главы российского государства, Вышинскому пытаются
предъявить обвинения в государственной измене лишь за то, что он исполнял свои
профессиональные обязанности. "Я такого давно не видел", – недоуменно
отметил президент в ходе пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Та,
в свою очередь, пообещала, что обсудит эту проблему с Петром Порошенко.
А накануне президент России нанес сокрушительный удар по
мечтам украинского лидера, который неоднократно грозился вернуть Крым под
власть Киева. В беседе с австрийским журналистом Владимир Путин подчеркнул, что
"нет и быть не может" таких обстоятельств, при которых полуостров
вернется в состав Украины.