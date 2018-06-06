Президенту России Владимиру Путину не о чем говорить с украинским лидером Петром Порошенко. Для Москвы гораздо важнее переговоры с Западом, которые ведутся напрямую и без посредников, полагает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Президенту России Владимиру Путину не о чем говорить сукраинским лидером Петром Порошенко. Для Москвы гораздо важнее переговоры сЗападом, которые ведутся напрямую и без посредников, полагает директорКиевского центра политических исследований и конфликтологии МихаилПогребинский."Россия сейчас не видит субъекта для переговоров", -сказал аналитик в эфире youtube-канала "PolitWera". По его словам, безсущественных сдвигах в отношениях между Россией и Западом, или хотя бы междуМосквой и Брюсселем, вести переговоры с Киевом бесполезно. "Невозможно сПорошенко ни о чем разговаривать", – добавил политолог.Эксперт убежден, что украинский лидер не обладает личнымикачествами, необходимыми для консолидации вокруг себя какого-либо ресурса иреализации желаемой политической линии. Погребинский отметил, что хорошопонимает Москву, которая ожидает, что на Украине появится лидер, с которымможно вести нормальные, конструктивные переговоры и при этом находитькомпромисс.Напомним, ранее Владимир Путин резко раскритиковал властиНезалежной за задержание журналиста, главного редактора "РИА Новости -Украина" Кирилла Вышинского. Президент России признался, что не можетприпомнить аналогов подобного беззакония.По словам главы российского государства, Вышинскому пытаютсяпредъявить обвинения в государственной измене лишь за то, что он исполнял своипрофессиональные обязанности. "Я такого давно не видел", – недоуменноотметил президент в ходе пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Та,в свою очередь, пообещала, что обсудит эту проблему с Петром Порошенко.А накануне президент России нанес сокрушительный удар помечтам украинского лидера, который неоднократно грозился вернуть Крым подвласть Киева. В беседе с австрийским журналистом Владимир Путин подчеркнул, что"нет и быть не может" таких обстоятельств, при которых полуостроввернется в состав Украины.