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<a href="http://33live.ru/novosti/06-06-2018-ne-rasselyat-a-potesnyat.html" target="_blank">Не расселят, а потеснят?</a> - Вместо обновления квартала - одна новостройка. Реновации улиц Чайковского, Мусоргского и Ново-Ямской жители старых домов ждали несколько лет. Расселение и полную реконструкцию квартала в центре города людям обещали чиновники. В итоге строительство у Рябинки началось - вот только, оказалось, поставят здесь всего один десятиэтажный дом. Тему продолжит Валентина Мартынова.