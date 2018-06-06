Президент России назвал претендентов на победу в ЧМ-2018. Также он оценил шансы российской сборной и назвал имена любимых футболистов.

Президент России назвал претендентов на победу в ЧМ-2018. Также он оценил шансы российской сборной и назвал имена любимых футболистов.ПрезидентРоссии Владимир Путин считает Бразилию, Аргентину, Германию и Испаниюфаворитами предстоящего чемпионата мира по футболу, который пройдет в нашей стране с14 июня по 15 июля. "Многопретендентов. Это и латиноамериканские команды – Аргентина и Бразилия. Мызнаем, что блестяще играла на предыдущих чемпионатах мира и сборная Германии. Очень хорошее качество игры, очень красивый футбол демонстрировала испанскаясборная", – сказал он в интервью Медиакорпорации Китая, которое опубликовалапресс-служба Кремля.Говоря ошансах российской сборной, глава государства отметил, что в последнее времяотечественная команда больших результатов не показывала, но выразил надежду, чтоона будет бороться до конца. "Мы очень рассчитываем – все болельщики и вселюбители футбола России, что сборная будет играть достойно,покажет современный, интересный, красивый футбол и будет бороться до конца", – подчеркнул он.Путин такженазвал трех выдающихся, по его мнению, игроков. "Среди российских,советских футболистов это Лев Яшин, среди иностранных – Пеле. Марадона мнееще очень нравится", – цитирует президента .Вместе стем, указал Путин, главная задача России как страны – организатора турнира –достойно провести этот чемпионат и сделать так, чтобы он был праздником длямиллионов любителей футбола во всем мире, отмечает . "Это будетсамым главным нашим достижением", – заявил он.Отвечая навопрос, собирается ли он смотреть чемпионат, Путин пообещал, что посетит матчиоткрытия и закрытия Кубка мира. "Я посмотрю на свой график. Если смогу, топоприсутствую, может быть, и на каких-то других играх", – заключил президент.