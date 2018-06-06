Президент России назвал претендентов на победу в ЧМ-2018. Также он оценил шансы российской сборной и назвал имена любимых футболистов.
Президент России назвал претендентов на победу в ЧМ-2018. Также он оценил шансы российской сборной и назвал имена любимых футболистов.
Президент
России Владимир Путин считает Бразилию, Аргентину, Германию и Испанию
фаворитами предстоящего чемпионата мира по футболу, который пройдет в нашей стране с
14 июня по 15 июля. "Много
претендентов. Это и латиноамериканские команды – Аргентина и Бразилия. Мы
знаем, что блестяще играла на предыдущих чемпионатах мира и сборная Германии. Очень хорошее качество игры, очень красивый футбол демонстрировала испанская
сборная", – сказал он в интервью Медиакорпорации Китая, которое опубликовала
пресс-служба Кремля.
Говоря о
шансах российской сборной, глава государства отметил, что в последнее время
отечественная команда больших результатов не показывала, но выразил надежду, что
она будет бороться до конца. "Мы очень рассчитываем – все болельщики и все
любители футбола России, что сборная будет играть достойно,
покажет современный, интересный, красивый футбол и будет бороться до конца", – подчеркнул он.
Путин также
назвал трех выдающихся, по его мнению, игроков. "Среди российских,
советских футболистов это Лев Яшин, среди иностранных – Пеле. Марадона мне
еще очень нравится", – цитирует президента .
Вместе с
тем, указал Путин, главная задача России как страны – организатора турнира –
достойно провести этот чемпионат и сделать так, чтобы он был праздником для
миллионов любителей футбола во всем мире, отмечает . "Это будет
самым главным нашим достижением", – заявил он.
Отвечая на
вопрос, собирается ли он смотреть чемпионат, Путин пообещал, что посетит матчи
открытия и закрытия Кубка мира. "Я посмотрю на свой график. Если смогу, то
поприсутствую, может быть, и на каких-то других играх", – заключил президент.