Тысячи просмотров за несколько часов собрала на своем канале
в YouTube третья серия
нового Простоквашино. Мэтры российской мультипликации, несмотря на
такую популярность, мультфильм критикуют.
Тысячи просмотров за несколько часов собрала на своем канале
в YouTube третья серия
нового "Простоквашино". Мэтры российской мультипликации, несмотря на
такую популярность, мультфильм критикуют.
Эпизод мультипликационной саги под названием "Сезон
дождей" опубликован 6 июня на официальном канале киностудии "Союзмультфильм"
в YouTube. Сюжет серии
драматичен: из-за проливных дождей коровы в Простоквашино впали в депрессию и
перестали давать молоко.
Спасать ситуацию, как обычно, приходится друзьям дяди Федора.
Но ни фокусы пса Шарика, ни песни кота Матроскина развеселить загрустивших
парнокопытных не могут. На помощь приходит новый персонаж "Возвращения в
Простоквашино" – Таматама. Он мастерит из холодильника солярий – и
загорелые коровы стройными рядами следуют на дойку.
Советский и российский художник-мультипликатор Юрий Норштейн
в таком "забойном" сюжете не нашел ничего хорошего. По его словам,
новое "Простоквашино" – это сплошное неприличие. Его авторы
преследуют единственную цель – заработать побольше денег, приводит мнение
Норштейна портал .