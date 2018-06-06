Тысячи просмотров за несколько часов собрала на своем канале в YouTube третья серия нового Простоквашино. Мэтры российской мультипликации, несмотря на такую популярность, мультфильм критикуют.

Тысячи просмотров за несколько часов собрала на своем каналев YouTube третья сериянового "Простоквашино". Мэтры российской мультипликации, несмотря натакую популярность, мультфильм критикуют.Эпизод мультипликационной саги под названием "Сезондождей" опубликован 6 июня на официальном канале киностудии "Союзмультфильм"в YouTube. Сюжет сериидраматичен: из-за проливных дождей коровы в Простоквашино впали в депрессию иперестали давать молоко.Спасать ситуацию, как обычно, приходится друзьям дяди Федора.Но ни фокусы пса Шарика, ни песни кота Матроскина развеселить загрустившихпарнокопытных не могут. На помощь приходит новый персонаж "Возвращения вПростоквашино" – Таматама. Он мастерит из холодильника солярий – изагорелые коровы стройными рядами следуют на дойку.Советский и российский художник-мультипликатор Юрий Норштейнв таком "забойном" сюжете не нашел ничего хорошего. По его словам,новое "Простоквашино" – это сплошное неприличие. Его авторыпреследуют единственную цель – заработать побольше денег, приводит мнениеНорштейна портал .