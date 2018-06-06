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редактор телеканала RT предложила украинскому президенту написать диктант на русском языке. Если она допустит больше ошибок, чем Порошенко, то пообещала уволиться с работы и признать Крым украинским
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редактор телеканала RT предложила украинскому президенту написать диктант на русском языке. Если она допустит больше ошибок, чем Порошенко, то пообещала уволиться с работы и признать Крым украинским
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редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян вызвала на дуэль
президента Украины Петра Порошенко, пообещав в случае поражения уволиться и
признать Крым украинским.
Симоньян
отметила, что ее "умиляет до слез" попытка Порошенко преподать урок русского
языка. "У меня золотая медаль лингвистической гимназии, красный диплом журфака
и шестое место на Всероссийской олимпиаде школьников по русскому языку и
литературе в 1997 году. А у вас?", – написала она.
Ранее украинский
президент в интервью испанской газете El Pais отметил, что Симоньян, назвав Президента
России Владимира Путина после победы на выборах "вождем", знала о том, что это
слово якобы также означает "фюрер".
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