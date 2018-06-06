Главный редактор телеканала RT предложила украинскому президенту написать диктант на русском языке. Если она допустит больше ошибок, чем Порошенко, то пообещала уволиться с работы и признать Крым украинским

Главныйредактор телеканала RT предложила украинскому президенту написать диктант на русском языке. Если она допустит больше ошибок, чем Порошенко, то пообещала уволиться с работы и признать Крым украинскимГлавныйредактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян вызвала на дуэльпрезидента Украины Петра Порошенко, пообещав в случае поражения уволиться ипризнать Крым украинским.Симоньянотметила, что ее "умиляет до слез" попытка Порошенко преподать урок русскогоязыка. "У меня золотая медаль лингвистической гимназии, красный диплом журфакаи шестое место на Всероссийской олимпиаде школьников по русскому языку илитературе в 1997 году. А у вас?", – написала она.Ранее украинскийпрезидент в интервью испанской газете El Pais отметил, что Симоньян, назвав ПрезидентаРоссии Владимира Путина после победы на выборах "вождем", знала о том, что этослово якобы также означает "фюрер".материал дополняется