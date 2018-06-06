Фильм Кирилла Серебренникова Лето – небылица. А его авторы просто пытались урвать кусочек славы Виктора Цоя, уверен отец музыканта.

Фильм Кирилла Серебренникова "Лето" – небылица. Аего авторы просто пытались урвать кусочек славы Виктора Цоя, уверен отецмузыканта.Роберта Цоя не пригласили ни на одно из мероприятий, гдепрезентовали фильм "Лето". Тем не менее, отцу известного музыкантаудалось посмотреть и оценить несколько фрагментов картины. Роберт Максимовичсчитает, что режиссер даже не пытался раскрыть личность Виктора – а протсохотел заработать на его имени."Витина популярность не спадает. Наоборот, растет скаждым годом. Поэтому каждый хочет урвать кусочек его славы. Вот и снимают этинебылицы. Ведь люди пойдут в кино на имя Цоя!", – возмущается Цой-старший.Фильм Кирилла Серебренникова недавно представили в Каннах.На кинофестивале он получил награду за лучший саундтрек. На днях картинупоказали зрителям "Кинотавра", а позже премьера "Лета"состоялась в столичном "Гоголь-центре".Фильм не понравился и лидеру группы "Аквариум".Борис Гребенщиков после просмотра картины заявил: описанных в картине событийникогда не было – и быть не могло.Роберт Цой признается, что в последние годы жизни сына онего практически не видел. Лидер группы "Кино" был постоянно занят нагастролях. Однако за месяц до смерти Виктор приехал к родителям. Матери – ВалентинеВасильевне – тогда выделили квоту на автомобиль "Жигули". На черномрынке машина стоила 18-20 тысяч рублей, а так она обошлась в два раза дешевле.Виктор привез родителям деньги на покупку. Больше они сына не видели, приводитслова Цоя-старшего издание