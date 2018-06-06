Российский актер Михаил Ефремов дал интервью блогеру Юрию Дудю, в котором нелицеприятно высказался о россиянах, а также сделал ряд скандальных заявлений. Возмущенная общественность выступила с ответной критикой в адрес актера.

Российский актер Михаил Ефремов дал интервью блогеру Юрию Дудю, в котором нелицеприятно высказался о россиянах, а также сделал ряд скандальных заявлений. Возмущенная общественность выступила с ответной критикой в адрес актера.Михаил Ефремов посетил студию скандального журналиста Юрия Дудя. Среди вопросов оказались и такие, которые затрагивают историю и политику России.Рассуждая о том, что сказал бы Ефремов президенту Владимиру Путину, артист заявил, что призвал бы главу государства исправить ситуацию с Крымом. По мнению актера, "Путин, вероятно, и сам уже не рад присоединению полуострова".Кроме того, cобеседник Дудя убежден, что "Россия должна предложить Украине бесплатные поставки газа на 10-15 лет, а также отдать Крымский мост". Это, по мнению Ефремова, могло бы стать "компенсацией за полуостров".Подобные высказывания не остались без внимания россиян. На столь категоричные выпады последовали соответствующие ответы.Член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян поделился с Dni.Ru своим мнением по данному вопросу. "Крымский мост Ефремов предложил отдать Украине в качестве компенсации? Я бы в ответ на эту реплику предложил Украине забрать самого Ефремова. Раз уж он так ратует за интересы Украины, то наверное ему лучше получить украинское гражданство и жить там в мире и согласии с этим адским украинским политическим паноптикумом", – заявил он.Манукян напомнил, что Крымчане сделали свой выбор в 2014 году и на выборах 2018 подтвердили свою приверженность этому выбору. "Крым есть и будет российским, так же как и его дороги и мосты, а также все то, что Россия в ближайшие годы там построит", – резюмировал он.