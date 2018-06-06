Отметили День эколога. В праздник защитников природы - учащиеся 26-й школы пополнили свой школьный сад молодыми елями. А в ближайшие дни здесь же ребята высадят каштаны. В этом учебном заведении вопросам экологии и бережному отношению к природе уделяется особое внимание.

Отметили День эколога. В праздник защитников природы - учащиеся 26-й школы пополнили свой школьный сад молодыми елями. А в ближайшие дни здесь же ребята высадят каштаны. В этом учебном заведении вопросам экологии и бережному отношению к природе уделяется особое внимание. Педагоги и ребята постоянно участвуют в природоохранных акциях и субботниках. В этот раз на своё мероприятие они пригласили главного эколого города Сергея Сухопарова. Продолжился день эколога на Соловьином пруду. Ребята сами сделали и установили на глади водоёма домик для птиц.