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редактор телеканала RT предложила украинскому президенту написать диктант на русском языке. Если она допустит больше ошибок, чем Порошенко, то пообещала уволиться с работы и признать Крым украинским
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редактор телеканала RT предложила украинскому президенту написать диктант на русском языке. Если она допустит больше ошибок, чем Порошенко, то пообещала уволиться с работы и признать Крым украинским
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редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян вызвала на дуэль
президента Украины Петра Порошенко, пообещав в случае поражения уволиться и
признать Крым украинским.
материал дополняется