Главный редактор телеканала RT предложила украинскому президенту написать диктант на русском языке. Если она допустит больше ошибок, чем Порошенко, то пообещала уволиться с работы и признать Крым украинским

Главныйредактор телеканала RT предложила украинскому президенту написать диктант на русском языке. Если она допустит больше ошибок, чем Порошенко, то пообещала уволиться с работы и признать Крым украинскимГлавныйредактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян вызвала на дуэльпрезидента Украины Петра Порошенко, пообещав в случае поражения уволиться ипризнать Крым украинским.материал дополняется