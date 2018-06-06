Во Внуково прилетел первый участник чемпионата мира по футболу – сборная Ирана. Известно, что игроки будут жить и тренироваться на базе московского Локомотива в Баковке.

Во Внуково прилетел первый участник чемпионата мира по футболу – сборная Ирана. Известно, что игроки будут жить и тренироваться на базе московского "Локомотива" в Баковке.Завтра ожидаются еще две сборные: команда Панамы будет тренироваться в Саранске, испанцы — в Краснодаре. В субботу, 9 июня, прилетают сразу три команды: Португалия в подмосковный центр "Сатурн", Саудовская Аравия — в Санкт-Петербург, а Исландия — в Геленджик.Чемпионат мира охватывает почти всю европейскую часть России. Он пройдет в 11 российских городах. Однако с учетом населенных пунктов, где будут жить и тренироваться спортсмены, городов — больше тридцати, передает телеканал "Россия 24".Как отметил президент ФИФА Джанни Инфантино, Россия полностью готова к чемпионату мира по футболу. Об этом он заявил в интервью швейцарскому изданию.