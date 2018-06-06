Артист Алексей Панин, видимо, решил поучаствовать в очередном скандале. Актер поддержал спорные высказывания коллеги по цеху.

Артист Алексей Панин, видимо, решил поучаствовать вочередном скандале. Актер поддержал спорные высказывания коллеги по цеху.В своем Instagram Алексей опубликовал фрагмент скандальноеинтервью Михаила Ефремова YouTube-каналу "вДудь". Общаясь с ведущим телепроектаЮрием Дудем Михаил Олегович сделал несколько громких высказываний.Например, он заявил, что "Россия должна предложитьУкраине бесплатные поставки газа на 10-15 лет, а также отдать Крымскиймост". Это, по мнению Ефремова, могло бы стать "компенсацией заполуостров". После актер сам опроверг своепредложение, отметив, что россиянам не понравится, что Украина будет продавать"их бесплатный газ". Также он отметил, что не хочет выступать в Крыму, так как за это ему могут ограничить въезд в Незалежную.Эти высказывания привлекли к персоне Ефремова вниманиеРоссиян. Обитатели всемирной паутины были очень возмущены, некоторые даже назвали Михаила предателем. Актеру предложили получить украинскоегражданство, раз уж он так болеет за ратует за интересы соседнего государства.Видимо, Алексей Панин тоже решил влезть в скандал. Подпубликацией Панин написал: "ЛУЧШИЙ !👍", тем самым согласившись с высказываниями Ефремова.Добавим, что АлексейПанин сам любитель провоцировать и подстрекать публику. Правда делает это он не словом, аделом. Вспомнить только громкую историю, которую он с друзьями придумал дляжурналистов телеканала НТВ, в надежде заработать на гонорарах от ток-шоу. Тогдазнакомые артиста заявили, что он их ограбил и домогался собаку. После, онзаписал и выложил в Сеть провокационной видео, как его несовершеннолетняя дочьвезет тележку с несколькими бутылками пива.