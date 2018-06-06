Артист Алексей Панин, видимо, решил поучаствовать в
очередном скандале. Актер поддержал спорные высказывания коллеги по цеху.
Артист Алексей Панин, видимо, решил поучаствовать в
очередном скандале. Актер поддержал спорные высказывания коллеги по цеху.
В своем Instagram Алексей опубликовал фрагмент скандальное
интервью Михаила Ефремова YouTube-каналу "вДудь". Общаясь с ведущим телепроекта
Юрием Дудем Михаил Олегович сделал несколько громких высказываний.
Например, он заявил, что "Россия должна предложить
Украине бесплатные поставки газа на 10-15 лет, а также отдать Крымский
мост". Это, по мнению Ефремова, могло бы стать "компенсацией за
полуостров". После актер сам опроверг свое
предложение, отметив, что россиянам не понравится, что Украина будет продавать
"их бесплатный газ". Также он отметил, что не хочет выступать в Крыму, так как за это ему могут ограничить въезд в Незалежную.
Эти высказывания привлекли к персоне Ефремова внимание
Россиян. Обитатели всемирной паутины были очень возмущены, некоторые даже назвали Михаила предателем. Актеру предложили получить украинское
гражданство, раз уж он так болеет за ратует за интересы соседнего государства.
Видимо, Алексей Панин тоже решил влезть в скандал. Под
публикацией Панин написал: "ЛУЧШИЙ !👍", тем самым согласившись с высказываниями Ефремова.
Добавим, что Алексей
Панин сам любитель провоцировать и подстрекать публику. Правда делает это он не словом, а
делом. Вспомнить только громкую историю, которую он с друзьями придумал для
журналистов телеканала НТВ, в надежде заработать на гонорарах от ток-шоу. Тогда
знакомые артиста заявили, что он их ограбил и домогался собаку. После, он
записал и выложил в Сеть провокационной видео, как его несовершеннолетняя дочь
везет тележку с несколькими бутылками пива.