Сотрудники полиции встретились с семьей несовершеннолетнего мальчика, который благодаря полицейским и неравнодушным гражданам вернулся к родителям...

Сотрудники экипажа патрульно-постовой службы полиции Мещанского района встретились с семьей несовершеннолетнего мальчика, который благодаря полицейским и неравнодушным гражданам вернулся к родителям.В дежурную часть ОМВД России по Мещанскому району поступила информация, что в одной из гостиниц на Сущевском Валу находится потерявшийся несовершеннолетний ребенок. Незамедлительно на данный адрес был направлен экипаж патрульно-постовой службы. Выяснилось, что неизвестная женщина увидела в подземном переходе мальчика, который находился там без сопровождения взрослых. Ребенок не смог объяснить, кто он и откуда. Женщина привела его в гостиницу и позвонила в полицию.Сотрудники полиции доставили ребенка в отделение по делам несовершеннолетних. Одновременно по всем территориальным отделам полиции была направлена информация о том, что обнаружен малолетний ребенок. Через некоторое время выяснилось, что мальчика разыскивают родители.Как оказалось, ребенок находился на прогулке в одном из детских учреждений, откуда и ушел незамеченным для воспитателей.Родители 9-летнего Серафима были очень благодарны сотрудникам полиции, которые вернули малыша в семью. Мальчик со всей семьей был приглашен в ОМВД России по Мещанскому району г. Москвы, где вновь увиделся со своими спасителями. Ему вручили на память зимнюю форменную шапку полицейского ППС, пожелали удачи и сделали на память фотографии.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60