Сотрудники полиции ОМВД России по району Печатники присутствовали на открытии детского оздоровительного лагеря...

Сотрудники полиции ОМВД России по району Печатники присутствовали на открытии детского оздоровительного лагеря.В ГБУ Центр социальной помощи семье и детям в Печатниках прошла встреча с инспекторами ГДН на тему пребывания детей в оздоровительном лагере летом. На время летних каникул в лагерь приняли 30 детей из малоимущих, многодетных и неблагополучных семей.Во встрече приняли участие начальник отдела МВД России по району Печатники подполковник полиции Сергей Воробьев, представитель Женского совета старший инспектор группы по делам несовершеннолетних майор полиции Лидия Чичкина и инспектор ГДН капитан полиции Марина Перекитна.Сотрудники полиции прочитали детям лекцию о правилах поведения на улице, в общественных местах, о соблюдении комендантского часа и о вреде употребления спиртных напитков и табака. Полицейские порадовали детей подарками – канцтоварами, развивающими игрушками. Сергей Воробьев пожелал им успехов и хорошего отдыха в лагере.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18