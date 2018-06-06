Сотрудники полиции ОМВД России по району Печатники присутствовали на открытии детского оздоровительного лагеря...
Сотрудники полиции ОМВД России по району Печатники присутствовали на открытии детского оздоровительного лагеря.
В ГБУ Центр социальной помощи семье и детям в Печатниках прошла встреча с инспекторами ГДН на тему пребывания детей в оздоровительном лагере летом. На время летних каникул в лагерь приняли 30 детей из малоимущих, многодетных и неблагополучных семей.
Во встрече приняли участие начальник отдела МВД России по району Печатники подполковник полиции Сергей Воробьев, представитель Женского совета старший инспектор группы по делам несовершеннолетних майор полиции Лидия Чичкина и инспектор ГДН капитан полиции Марина Перекитна.
Сотрудники полиции прочитали детям лекцию о правилах поведения на улице, в общественных местах, о соблюдении комендантского часа и о вреде употребления спиртных напитков и табака. Полицейские порадовали детей подарками – канцтоварами, развивающими игрушками. Сергей Воробьев пожелал им успехов и хорошего отдыха в лагере.
Пресс-служба УВД по ЮВАО
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