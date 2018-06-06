Уголовные дела возбуждены в Кольчугинском и Петушинском районах.

Полицейские региона продолжают выявлять факты нарушений миграционного законодательства.Так, в ходе проведения профилактических мероприятий сотрудниками ОМВД России по Кольчугинскому району выявлены факты нарушения действующего законодательства 47-летней и 27-летним местными жителями. Установлено, что в апреле текущего года женщина поставила на миграционный учет троих граждан из среднеазиатских республик. При этом она была заведомо осведомлена об отсутствии у данных граждан намерения проживать на принадлежащей ей жилплощади. Аналогичным образом поступил и 27-летний мужчина, незаконно зарегистрировав пятерых иностранных граждан.Участковые уполномоченные ОМВД России по Петушинскому району установили, что в мае текущего года 39-летний житель Покрова за денежное вознаграждение оформил на имя двоих уроженцев среднеазиатских республик, прибывших в Россию на заработки, уведомления о прибытии в принадлежащую ему квартиру. При этом мужчина знал, что иностранцы проживать по указанному адресу не будут.В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). Расследование уголовных дел продолжается.