Келли Садлер, помощница Дональда Трампа, оскандалилась из-за своих заявлений об умирающем Маккейне. Родные сенатора, страдающего агрессивной формой рака мозга, обратились в администрацию президента с требованием уволить Садлер.

Келли Садлер, помощница Дональда Трампа, оскандалилась из-за своих заявлений об "умирающем Маккейне". Родные сенатора, страдающего агрессивной формой рака мозга, обратились в администрацию президента с требованием уволить Садлер. В результате заместитель пресс-секретаря Радж Шах объявил, что женщина больше не работает в Белом доме.Скандал разразился в мае во время обсуждения назначения Джины Хаспел на должность главы ЦРУ, напоминает РИА Новости. 81-летний сенатор Джон Маккейн не был согласен с кандидатурой Хаспел, прославившейся, среди прочего, причастностью к пыткам людей. Садлер предложила игнорировать мнение Маккейна, якобы сказав: "Он все равно умирает".Маккейн, известный противник политики нынешнего президента США, смертельно болен. Его родственники заявили, что хотели бы видеть на его похоронах не Трампа, а вице-президента Пенса. Маккейн в настоящее время живет в Аризоне и находится под присмотром врачей, не принимая непосредственного участия в работе сената США.