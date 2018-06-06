Писатель Сергей Лукьяненко предложил основателю группы Дымов Вадиму Дымову создать портал в поддержку мэра Москвы. Автор литературных бестселлеров считает, что Москва является одним из наиболее динамичных городов мира. Знаменитый писатель уверен, что российскую столицу ждет фантастическое будущее.

Писатель Сергей Лукьяненко предложил основателю группы "Дымов" Вадиму Дымову создать портал в поддержку мэра Москвы. Автор литературных бестселлеров считает, что Москва является одним из наиболее динамичных городов мира. Знаменитый писатель уверен, что российскую столицу ждет фантастическое будущее.В связи с этим Лукьяненко предложил создать веб-портал, гдекаждый желающий сможет поделиться своим взглядом на перспективы развития города.Кроме того, посетители сайта смогут поддержать действующего градоначальника иего команду, которые уже сделали многое для улучшения жизни горожан и заложилиоснову на будущее.По словам Лукьяненко, столица становится одним из самыхдинамичных городов на Земле. "Хотелось, чтобы действительно был сайт,площадка, на которой люди могли и обсудить это, высказать свои мысли,пожелания, рассказать о том, какой они видят Москву и поддержать команду,действующего мэра, – рассказал писатель. – Потому что он делает Москву лучше,делает Москву городом будущего".Бизнесмен Вадим Дымов, в свою очередь, идею создания такого интернет-порталаподдержал. Он полагает, что ресурс может начать работать в течение семи дней ипригласил всех, кому небезразлична судьба Москвы, присоединиться к проекту.Предприниматель высказался о поддержке курса, который задалСергей Собянин и его единомышленники. "Это тот человек, который развиваетгород в лучшую сторону, – сказал Дымов. – Я готов поддержать ту идею, которуюозвучил Сергей Лукьяненко".В качестве одной из идей по наполнению сайта, бизнесменпредложил собрать на нем материалы, которые наглядно демонстрировали бы "некийконтраст на котором видно, что человек говорит, что делает". "Показать,что Москва – это современный город с которого берут пример", – заявил он.Ранее с призывом объединяться в поддержку Сергея Собянинавыступила учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" НютаФедермессер. Ее предложение, опубликованное в Facebook, активно поддержали многие артисты,общественные и культурные деятели, другие известные горожане.Напомним, действующий градоначальник Сергей Собянин заявил онамерении принять участие в выборах мэра Москвы, которые состоятся 9 сентября2018 года. Также о намерении стать кандидатами на пост главы города заявили идругие политические деятели, в том числе, представители оппозиции.Прием документов от желающих участвовать в выборах Мосгоризбиркомначал в понедельник, 4 июня. Заявить о своем намерении стать кандидатом намэрских выборах, любой желающий может в течение месяца, до 3 июля.