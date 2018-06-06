Писатель Сергей Лукьяненко предложил основателю группы Дымов Вадиму Дымову создать портал в поддержку мэра Москвы. Автор литературных бестселлеров считает, что Москва является одним из наиболее динамичных городов мира. Знаменитый писатель уверен, что российскую столицу ждет фантастическое будущее.
Писатель Сергей Лукьяненко предложил основателю группы "Дымов" Вадиму Дымову создать портал в поддержку мэра Москвы. Автор литературных бестселлеров считает, что Москва является одним из наиболее динамичных городов мира. Знаменитый писатель уверен, что российскую столицу ждет фантастическое будущее.
В связи с этим Лукьяненко предложил создать веб-портал, где
каждый желающий сможет поделиться своим взглядом на перспективы развития города.
Кроме того, посетители сайта смогут поддержать действующего градоначальника и
его команду, которые уже сделали многое для улучшения жизни горожан и заложили
основу на будущее.
По словам Лукьяненко, столица становится одним из самых
динамичных городов на Земле. "Хотелось, чтобы действительно был сайт,
площадка, на которой люди могли и обсудить это, высказать свои мысли,
пожелания, рассказать о том, какой они видят Москву и поддержать команду,
действующего мэра, – рассказал писатель. – Потому что он делает Москву лучше,
делает Москву городом будущего".
Бизнесмен Вадим Дымов, в свою очередь, идею создания такого интернет-портала
поддержал. Он полагает, что ресурс может начать работать в течение семи дней и
пригласил всех, кому небезразлична судьба Москвы, присоединиться к проекту.
Предприниматель высказался о поддержке курса, который задал
Сергей Собянин и его единомышленники. "Это тот человек, который развивает
город в лучшую сторону, – сказал Дымов. – Я готов поддержать ту идею, которую
озвучил Сергей Лукьяненко".
В качестве одной из идей по наполнению сайта, бизнесмен
предложил собрать на нем материалы, которые наглядно демонстрировали бы "некий
контраст на котором видно, что человек говорит, что делает". "Показать,
что Москва – это современный город с которого берут пример", – заявил он.
Ранее с призывом объединяться в поддержку Сергея Собянина
выступила учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта
Федермессер. Ее предложение, опубликованное в Facebook, активно поддержали многие артисты,
общественные и культурные деятели, другие известные горожане.
Напомним, действующий градоначальник Сергей Собянин заявил о
намерении принять участие в выборах мэра Москвы, которые состоятся 9 сентября
2018 года. Также о намерении стать кандидатами на пост главы города заявили и
другие политические деятели, в том числе, представители оппозиции.
Прием документов от желающих участвовать в выборах Мосгоризбирком
начал в понедельник, 4 июня. Заявить о своем намерении стать кандидатом на
мэрских выборах, любой желающий может в течение месяца, до 3 июля.