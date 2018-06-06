Введение санкций и эмбарго в отношении Венесуэлы в обход Устава ООН противоправно, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Введение санкций и эмбарго в отношении Венесуэлы в обход Устава ООН противоправно, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.Выступая на встрече генсека Организации американских государств с главами делегаций постоянных членов и постоянных наблюдателей, Анатолий Антонов отметил ситуацию с выборами в Венесуэле и последующими санкциями против этой страны."Голосование прошло в спокойной, мирной обстановке. Граждане этой страны пришли на избирательные участки и выразили свою волю в соответствии с действующим законодательством. Эту волю нельзя не уважать и не учитывать", — отметил дипломат.По его словам, призывы к непризнанию выборов фактически ведут к дестабилизации ситуации внутри страны и вокруг нее, а путь к нормализации обстановки лежит только через общенациональный диалог."Инициативы о введении коллективных санкций против Каракаса с формулировкой "за подрыв демократии" — это явный признак реидеологизации межамериканских отношений", — сказал Анатолий Антонов.Поэтому, как сказал он, эмбарго и санкции, принимаемые в обход Устава ООН, являются противоправными, а попытки вмешательства во внутренние дела Венесуэлы – деструктивны.В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис. После президентских выборов 20 мая, на которых президент Николас Мадуро был вновь избран, США ввели против Венесуэлы новые санкции.Итоги выборов не признали в Евросоюзе и Организации американских государств, из которой Венесуэла уже вышла.Как заявлял ранее МИД Венесуэлы, к возникновению тяжелой социально-экономической ситуации причастны сами США, а позиция Евросоюза связана с очевидным подчинением Брюсселя непредсказуемой политике Дональда Трампа.