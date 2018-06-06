В ходе встречи начальник УВД по ВАО генерал-майор полиции Алексей Кузнецов лично познакомился и пообщался с руководителями подразделений ОМВД России по району Косино-Ухтомский...

Генерал-майор полиции Алексей Кузнецов, недавно назначенный на должность начальника УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве, посетил ОМВД России по району Косино-Ухтомский для ознакомления с функционированием территориального подразделения полиции и знакомства с личным составом.В рабочем визите принял участие председатель Общественного совета при УВД по ВАО Антон Петров, который в присутствии руководства УВД по ВАО обсудил с начальником территориального отдела полиции вопросы взаимодействия полицейских с общественниками, а также пообщался с гражданами, находившимися на территории ОМВД России по району Косино-Ухтомский.В ходе встречи начальник УВД по ВАО генерал-майор полиции Алексей Кузнецов лично познакомился и пообщался с руководителями подразделений ОМВД России по району Косино-Ухтомский, выслушал пожелания и предложения сотрудников. Все вопросы поставлены на контроль и по каждому будет принято соответствующее решение.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73