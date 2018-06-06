Певица Алла Пугачева показала своего мужа юмориста Максима Галкина в неглиже. Примадонна засняла супруга на камеру телефона и выложила в Сеть.

Певица Алла Пугачева показала своего мужа юмориста МаксимаГалкина в неглиже. Примадонна засняла супруга на камеру телефона и выложила вСеть.На Instagram–странице Галкина появилось забавное видео, вкотором юморист стоит в рубашке и плавках, а голос Аллы Борисовны за кадром дает понять, что она выступает в качестве оператора. Отметим, что при просмотре видео, не совсем ясно, чем занимался юморист до того, как Пугачева с камерой застукала его без штанов."Что ты меня снимаешь. Лучше сама снимись", – обращается клюбимой супруге артист. Пугачева со смехом отвечает: "Сама снимись, самаснимись… Ты бы лучше штаны надел. Я – женщина взрослая, наснималась уже засвою жизнь. А ты, давай, шуруй. Пока, любимый! Штаны там на кресле висят".Под видео Примадонна написала от своего лица несколько строк: "Макс меня достал, чтобы я появилась вИнстаграме, вот забрала у него телефон, снялась и выставила. Пугачева". Подписчики Максима встретили ролик с восторгом. За несколько часов его посмотрели около 700 тысяч раз, а хвалебные комментарии появлялись раз в минуту."Господи,какие же вы смешныеи счастливые,красота!!!😆💖🌹🌺🌷(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какже приятно видеть и слышать такие нежности и радоваться даже за чужих намлюдей! Живите в здравии долго– долго на радость себе, своим деткам, близким ипоклонникам! 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹", "Такиесмешные😂я искренне рада за вас, молодцы, лЮбите другдруга будто одного возраста и молодые совсем😊". – писали восторженные поклонники.Добавим, что Максим Галкин и Алла Пугачева в браке с 2011года. В сентябре 2013 года у пары родились двойняшки Лиза и Гарри. Супругивоспользовались услугами суррогатной матери. Девочка появилась на свет нанесколько минут раньше брата.