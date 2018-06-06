Президент России Владимир Путин рассказал, кого считает фаворитами грядущего чемпионата мира по футболу 2018 года.

Президент России Владимир Путин рассказал, какие команды считает фаворитами грядущего чемпионата мира по футболу 2018 года.Это сложный вопрос. Там много претендентов. Это и латиноамериканские команды – это Аргентина и Бразилия. Мы знаем, что блестяще играла на предыдущих чемпионатах мира и сборная Германии, очень хорошее качество игры, очень красивый футбол демонстрировала испанская сборная. Наверняка будут другие претенденты, но победит сильнейший, — цитирует Путина Международное радио Китая.Чемпионат мира пройдёт в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск и Сочи.