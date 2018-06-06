Санкции наносят вред мировой экономике, что понимает все большее число стран, и рано или поздно с улучшением отношений РФ и США ограничения будут сниматься. Об этом заявил президент России Владимир Путин накануне своего визита в Китай.

Санкции наносят вред мировой экономике, что понимает все большее число стран, и рано или поздно с улучшением отношений РФ и США ограничения будут сниматься. Об этом заявил президент России Владимир Путин накануне своего визита в Китай."Наличие каких-то ограничений и санкций нас не удивляет, нас это не пугает и никогда не заставит нас отказаться от самостоятельного, суверенного пути развития", — сказал Путин в интервью Медиакорпорации Китая​​​.По словам главы государства, он исходит из того, что здравый смысл восторжествует и что все незаконные ограничения, вредные для развития мировой экономики, будут постепенно сниматься. В результате наша страна нормализует отношения со всеми партнерами, "в том числе и с Соединенными Штатами и другими странами, которые пошли у них на поводу и эти санкции применяют".При этом Владимир Путин обратил внимание на то, что те, кто пошел на поводу у Вашингтона, сами начинают страдать от того, что США начинают применять меры и в отношении этих стран, сообщает ТАСС."Все это … говорит о том, что эти средства не могут быть универсальными, и рано или поздно станет очевидным, что их применение вредит всем, в том числе и инициаторам этих инициатив", — убежден президент России.