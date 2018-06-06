Владимир Путин в преддверии своего визита на саммит Шанхайской организации сотрудничества дал интервью сотрудникам Медиакорпорации Китая.

Владимир Путин в преддверии своего визита на саммит Шанхайской организации сотрудничества дал интервью сотрудникам Медиакорпорации Китая. Он ответил на множество вопросов, однако отказался раскрывать, какой подарок он привез на это раз лидеру КНР. "Что же это будет за сюрприз, если я заранее скажу", — отметил Путин. Во время прошлого визита в 2016 году он порадовал Си Цзиньпина ящиком мороженого, напоминает РИА Новости.Путин посетит Китай 8-10 июня. Планируется, что он проведет переговоры с Си Цзиньпином и примет участие в саммите ШОС. Президент России считает китайского лидера "комфортным партнером, надежным другом и душевным человеком", стремящимся к максимальной пользе каждого жителя страны. С ним, по словам Путина, интересно обсуждать экономические вопросы и мировые проблемы.