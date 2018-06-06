Владимир Путин в своем интервью Медиакорпорации Китая отметил, что действия западных стран не способствуют стабилизации ситуации на Корейском полуострове. По словам российского президента, КНДР сделала много шагов к сближению.

Владимир Путин в своем интервью Медиакорпорации Китая отметил, что действия западных стран не способствуют стабилизации ситуации на Корейском полуострове. По словам российского президента, КНДР сделала много шагов к сближению. А ответных действий так и не последовало."Северокорейское руководство пошло на, честно говоря, для меня даже неожиданные, я сказал бы даже беспрецедентные шаги, направленные на снятие этой напряженности", — приводит слова президента телеканал "Россия 24". Так, Путин напоминает, что власти объявили о прекращении ракетных и ядерных испытаний, ликвидировали полигон Пхунгери – то есть предприняли ряд практических шагов в направлении денуклеаризации. "А это наша общая цель", — подчеркнул Путин. Он выразил сожаление по поводу того, что США и Южная Корея не пошли навстречу Пхеньяну и не остановили совместных учений.Вместе с тем Путин назвал решения Трампа о контакте с Ким Чен Ыном "мужественными и зрелыми". "Мы все будем ждать от этой встречи позитивных результатов", — подчеркнул он.