Настя Кочервей дала откровенное интервью. Звезда скандально известного реалити-шоу Дом-2 призналась, что ради спасения матери от онкологического заболевания пошла на крайние меры – переспала с мужчиной за деньги.

Настя Кочервей дала откровенное интервью. Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" призналась, что ради спасения матери от онкологического заболевания пошла на крайние меры – переспала с мужчиной за деньги.Отношения Насти Кочервей и Андрея Шабарина отличаются повышенной эмоциональностью и нестабильностью. Говорят, они просто разные: Насте 24 года, она работала в фитнес-индустрии и в стриптиз-клубе, Андрей – 34-летний состоявшийся и состоятельный мужчина. Влюбленные грязно ссорятся и феерично мирятся.Поводом для негатива, по признанию Насти,часто становятся деньги. Дескать, Андрей боится, что она с ним только из-за его финансового положения. Однако сама Кочервей не устает опровергать это, утверждая, что ей от него ничего не надо. Лишь однажды она обратилась к нему за помощью, когда узнала, что мать больна раком и ей срочно нужна операция. Однако возлюбленный ей отказал."Сказал, что я циничная тварь, и мне нужны от него только деньги. Я тыкала ему бумажки, что обследования дорогие, и мне просто обратиться не к кому. На этом фоне мы разругались, я оступилась. Я и золото закладывала, чтобы спасти маме жизнь, но все равно не хватало… А потом с моей стороны была измена – дважды я была с мужчиной, который мне помог финансово", – цитирует Настю Кочервей .Девушка подчеркнула, что на тот момент не состояла в отношениях с Андреем. Но затем они снова сошлись, и Шабарин узнал о проступке подруги. "Затем я еще рассказала, что кредит добрала немного, чтобы до конца довести мамину операцию и отправить ее домой. Он тогда впервые дал мне 100 тысяч. С тех пор Андрей меня осуждает и называет проституткой. Я с гордой головой не хожу, но зато у меня жива мать, и для меня это дар Божий. Он осуждал меня, угрожал, что расскажет всем в коллективе, растопчет меня и уничтожит", – пожаловалась Кочервей.