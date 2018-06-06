Впервые в истории лидеры стран Большой семерки могут не выпустить традиционное общее коммюнике по итогам саммита в Канаде из-за разногласий США и Канады.

Впервые в истории лидеры стран Большой семерки могут не выпустить традиционное общее коммюнике по итогам саммита в Канаде из-за разногласий США и Канады.Основная причина заключается в том, что Канада подпадает под введенные Соединенными Штатами пошлины на металлы. Об этом заявил директор исследовательской группы саммитов G7 при Университете Торонто Джон Киртон.По его мнению, еще до введения этих пошлин была вероятность того, что американцы не согласятся на предварительное итоговое единогласное коммюнике, и канадцам придется ограничиться только заявлением председателя, которым является премьер-министр Канады.Джон Киртон пояснил, что предварительное коммюнике согласовывается за несколько месяцев до саммита, но, по его данным, оно до сих пор отсутствует из-за позиции США.С 1 июня США ввели таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады, Мексики и ряда других стран в размере 25% на сталь и 10% — на алюминий.Позже канадский премьер заявил, что Оттава примет ответные меры (в канадском списке десятки товаров на 12 млрд долларов), а глава МИД страны пообещал оспорить решение Вашингтона во Всемирной торговой организации.Как сообщает ТАСС, в настоящее время министр финансов США уговаривает президента Дональда Трампа исключить Канаду из списка стран, в отношении которых введены пошлины на импорт.