В студии передачи Пусть говорят телеканала Россия 1 разгорелись нешуточные страсти. В выпуске, посвященном певцу Вадиму Казаченко и его экс-супруге Ольге, редакторы не успевали запикивать нецензурную брань.

В студии передачи "Пусть говорят" телеканала "Россия 1"разгорелись нешуточные страсти. В выпуске, посвященном певцу Вадиму Казаченкои его экс-супруге Ольге, редакторы не успевали "запикивать" нецензурную брань.Музыкант Вади Казаченко стал фигурантом крупного скандала. Бывшаяжена Ольга обвинила его в рукоприкладстве. Якобы на судебном заседании (артистхотел вернуть деньги, которые он переводил экс-супруге на расходы) певец ударилдевушку: схватил за затылок и толкнул вперед. Тогда Вадим проиграл суд бывшейвозлюбленной.Певец и его нынешняя жена Ирина Аманти пришли на передачу,чтобы рассказать свою версию произошедшего. Артист заявил, что насилие надженщинами – это не в его правилах. Также Казаченко отметил, что недоволенисходом судебного заседания, мол, он не доверяет судье, которая вела дело. "Мояневоспитанная жена в течение всего заседания провоцировала на эмоции ивозмущение. Еще привела камеры в зал суда, ваших не было. Ей нужно был снять накамеру для следующего шоу", – заявил Вадим.Артист посетовал, что у него нет видеозаписи, которая моглабы стать доказательством его невиновности. Присутствующая в студии бывшаяподруга Виталины Цымбалюк-Романовской Елена Мазур предложила продемонстрироватьна ней, что именно происходило на заседании. Ведущий Андрей Малахов, отметил,что Ольга с подачи своего адвоката Екатерины Гордон написала заявление в Следственныекомитет, в котором обвинила Казаченко в нанесении побоев.В студии появился некий Андрей Ковалев. Мужчина пришел, чтобызащитить экс-супругу певца. Ковалев и слова не успел сказать, как Казаченконабросился на мужчину и плюнул ему в лицо. Завязалась потасовка. Присутствующиев студии гости разняли разгоряченных мужчин.После драки, потока мата и выяснения отношений АндрейКовалев смог высказаться. "Мне позвонила Ирина, Она мне говорила, какая плохаяОля, какой хороший Вадим. Звонил Вадим, сказал: "Ребенок не мой, ты жертваинтриг, Андрей, она все врет. А потом чей ребенок оказался?", – заявил мужчина и добавил, что Казаченко лжет и выкручивается.Присутствующие принялись обсуждать сына Ольги и Вадима Филиппа.Сам певец заявил, что не хотел появления малыша на свет. Рождение ребенка – этоличная инициатива его экс-супруги, он не будет заниматься его воспитанием. В студии появился адвокат Вадима Казаченко. Онотметил, что в зале находились судебные приставы, и они не допустили быникакого рукоприкладства.