В студии передачи Пусть говорят телеканала Россия 1
разгорелись нешуточные страсти. В выпуске, посвященном певцу Вадиму Казаченко
и его экс-супруге Ольге, редакторы не успевали запикивать нецензурную брань.
В студии передачи "Пусть говорят" телеканала "Россия 1"
разгорелись нешуточные страсти. В выпуске, посвященном певцу Вадиму Казаченко
и его экс-супруге Ольге, редакторы не успевали "запикивать" нецензурную брань.
Музыкант Вади Казаченко стал фигурантом крупного скандала. Бывшая
жена Ольга обвинила его в рукоприкладстве. Якобы на судебном заседании (артист
хотел вернуть деньги, которые он переводил экс-супруге на расходы) певец ударил
девушку: схватил за затылок и толкнул вперед. Тогда Вадим проиграл суд бывшей
возлюбленной.
Певец и его нынешняя жена Ирина Аманти пришли на передачу,
чтобы рассказать свою версию произошедшего. Артист заявил, что насилие над
женщинами – это не в его правилах. Также Казаченко отметил, что недоволен
исходом судебного заседания, мол, он не доверяет судье, которая вела дело. "Моя
невоспитанная жена в течение всего заседания провоцировала на эмоции и
возмущение. Еще привела камеры в зал суда, ваших не было. Ей нужно был снять на
камеру для следующего шоу", – заявил Вадим.
Артист посетовал, что у него нет видеозаписи, которая могла
бы стать доказательством его невиновности. Присутствующая в студии бывшая
подруга Виталины Цымбалюк-Романовской Елена Мазур предложила продемонстрировать
на ней, что именно происходило на заседании. Ведущий Андрей Малахов, отметил,
что Ольга с подачи своего адвоката Екатерины Гордон написала заявление в Следственные
комитет, в котором обвинила Казаченко в нанесении побоев.
В студии появился некий Андрей Ковалев. Мужчина пришел, чтобы
защитить экс-супругу певца. Ковалев и слова не успел сказать, как Казаченко
набросился на мужчину и плюнул ему в лицо. Завязалась потасовка. Присутствующие
в студии гости разняли разгоряченных мужчин.
После драки, потока мата и выяснения отношений Андрей
Ковалев смог высказаться. "Мне позвонила Ирина, Она мне говорила, какая плохая
Оля, какой хороший Вадим. Звонил Вадим, сказал: "Ребенок не мой, ты жертва
интриг, Андрей, она все врет. А потом чей ребенок оказался?", – заявил мужчина и добавил, что Казаченко лжет и выкручивается.
Присутствующие принялись обсуждать сына Ольги и Вадима Филиппа.
Сам певец заявил, что не хотел появления малыша на свет. Рождение ребенка – это
личная инициатива его экс-супруги, он не будет заниматься его воспитанием. В студии появился адвокат Вадима Казаченко. Он
отметил, что в зале находились судебные приставы, и они не допустили бы
никакого рукоприкладства.