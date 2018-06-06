Звездный ведущий телепрограммы Поедем, поедим! на НТВ британец Джон Уоррен продолжает делиться с Dni.Ru рецептами, которые он привозит из своих увлекательных путешествий. В этот раз он раскрывает секрет приготовления рисовых шариков с сыром.
Звездный ведущий телепрограммы "Поедем, поедим!" на НТВ британец Джон Уоррен продолжает делиться с Dni.Ru рецептами, которые он привозит из своих увлекательных путешествий. В этот раз он раскрывает секрет приготовления рисовых шариков с сыром.
Вам понадобятся: 250 граммов
риса, 50 граммов панировочных сухарей, 150 граммов плавленого сыра, 3 яйца,
масло для жарки, соль, перец – по вкусу.
Для плавленого сыра: 180 граммов сыра (голландский/российский), 120 граммов сливочного
масла, 220 граммов молока, 80 граммов сухого молока, 250 граммов творога, 11
граммов солей-плавителей.
Способ приготовления
Сливочное масло, натертый на
крупной терке сыр, соли-плавители, сухое молоко, молоко и творог сбиваем
миксером до однородной сырной массы. Ее нагреваем на водяной бане, готовим,
постоянно помешивая, пока не исчезнут комочки. Готовую массу переливаем в миску
и отправляем в холодильник на два часа.
Отвариваем рис в подсоленной воде.
В него разбиваем два яйца, добавляем немного перца и хорошо перемешиваем.
Делаем из риса небольшую лепешку,
в центр кладем плавленый сыр, накрываем второй рисовой лепешкой и скатываем
шарики. Обмакиваем во взбитом яйце и в панировочных сухарях. Отправляем в
кипящее масло, обжаривая до золотистой корочки.