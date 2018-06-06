Звездный ведущий телепрограммы Поедем, поедим! на НТВ британец Джон Уоррен продолжает делиться с Dni.Ru рецептами, которые он привозит из своих увлекательных путешествий. В этот раз он раскрывает секрет приготовления рисовых шариков с сыром.

Звездный ведущий телепрограммы "Поедем, поедим!" на НТВ британец Джон Уоррен продолжает делиться с Dni.Ru рецептами, которые он привозит из своих увлекательных путешествий. В этот раз он раскрывает секрет приготовления рисовых шариков с сыром.Вам понадобятся: 250 граммовриса, 50 граммов панировочных сухарей, 150 граммов плавленого сыра, 3 яйца,масло для жарки, соль, перец – по вкусу.Для плавленого сыра: 180 граммов сыра (голландский/российский), 120 граммов сливочногомасла, 220 граммов молока, 80 граммов сухого молока, 250 граммов творога, 11граммов солей-плавителей.Способ приготовленияСливочное масло, натертый накрупной терке сыр, соли-плавители, сухое молоко, молоко и творог сбиваеммиксером до однородной сырной массы. Ее нагреваем на водяной бане, готовим,постоянно помешивая, пока не исчезнут комочки. Готовую массу переливаем в мискуи отправляем в холодильник на два часа.Отвариваем рис в подсоленной воде.В него разбиваем два яйца, добавляем немного перца и хорошо перемешиваем.Делаем из риса небольшую лепешку,в центр кладем плавленый сыр, накрываем второй рисовой лепешкой и скатываемшарики. Обмакиваем во взбитом яйце и в панировочных сухарях. Отправляем вкипящее масло, обжаривая до золотистой корочки.