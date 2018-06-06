06.06.2018

2018-06-06 13:15:44

Рестлер умер после расправы над женой

Профессиональный

рестлер Чарльз Уильямс застрелил жену, после чего совершил суицид. Как сообщает "", на теле женщины полицейские не нашли иных повреждений, кроме

огнестрельных.



Спортсмен,

которому на момент смерти было 52 года, выступал в независимых промоушенах и принимал

участие в выступлениях в "темных матчах" под эгидой Всемирной федерации

рестлинга (WWF). Эти соревнования не транслируются по телевидению.