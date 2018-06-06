Современный парламентаризм – важный игрок в глобальной системе международных отношений. Российские законодатели находятся в авангарде дипломатизации парламентской деятельности, их усилия могут способствовать диалогу Москвы со всеми партнерами. Такой вывод делают эксперты Международного аналитического центра Rethinking Russia, подготовившие доклад Парламентская дипломатия и ее роль в современной политике.

Современный парламентаризм – важный игрок в глобальнойсистеме международных отношений. Российские законодатели находятся в авангарде"дипломатизации" парламентской деятельности, их усилия могутспособствовать диалогу Москвы со всеми партнерами. Такой вывод делают экспертыМеждународного аналитического центра Rethinking Russia, подготовившие доклад"Парламентская дипломатия и ее роль в современной политике".По мнению авторов исследования, современный парламентаризмвыходит за рамки устройства демократической власти и является самостоятельнымигроком в системе глобализации, способным уравновесить усилия тех, кто склонен"расшатывать государственные суверенитеты". Как отмечают в RethinkingRussia, так как цель парламентской деятельности – формирование законодательногобазиса международных отношений и углубление интеграционных связей междустранами, она открывает возможности для урегулирования нестабильности иповышения уровня международной стабильности.Аналитики подчеркивают, что это особенно актуально впреодолении напряженных ситуаций между государствами путем формированиятранснациональных групп на основе идеологических соображений. "Это можетограничить ультранационалистические тенденции и делать проще поисккомпромиссов", – цитирует авторов исследования, которое былоподготовлено к форуму "Развитие парламентаризма" в Москве.Эксперты полагают, что парламенты обладают чертами, которыеприсущи как официальной, так и общественной дипломатии. Под первойподразумевается легитимный статус, под второй – трансляциянастроений социума, экспертных оценок.Говоря об уже имеющихся практиках парламентской дипломатии,аналитики называют помощь в разрешении конфликтов, поддержание связей сполитическими силами того государства, дипломатические отношения с которымхарактеризуются кризисом на определенном историческом этапе. Кроме того,добавляют составители доклада, законодатели влияют на общественное мнение вдругих государствах, помогая формированию если не позитивного, то, как минимум,более объективного представления о своей стране.Россия, отмечают авторы исследования, находится в авангарде"дипломатизации" парламентской деятельности. По их мнению, развитиепарламентского сотрудничества на международном уровне – это неотъемлемая частьсовременной политики Москвы, результат ее ориентации на применение "мягкойсилы", а также расширение коммуникаций с внешним миром. Эксперты убеждены– для улучшения отношений с другими странами необходимо использовать потенциалпарламентской дипломатии в полной мере.К примеру, проблема санкций и прочие актуальные вопросымогут обсуждать парламентарии, немалая часть которых имеет за спиной опытдипломатической деятельности."Парламентские инициативы обладают высокимпотенциалом консолидации государственных усилий по формированию объективногопредставления о России в зарубежном информационном пространстве", -подчеркивают авторы исследования.В качестве примера они приводят посещение Крыма европейскимизаконодателями. Аналитики Rethinking Russia отмечают, что, с одной стороны,парламентарии из ЕС являются официальными лицами, то есть частью евробюрократии,которая поддерживает ограничительные меры против Москвы. С другой стороны,законодатели – это представители граждан. Тем самым, уверены эксперты, блокадаи изоляция полуострова прорывается, развиваются контакты европейцев и крымчан.Напомним, масштабный международный форум "Развитиепарламентаризма" прошел в Москве 4-5 июня по инициативе спикера ГосдумыВячеслава Володина. В работе площадки приняли участие сотни законодателей из 96стран мира. На мероприятие прибыли 15 парламентских делегаций, 19 из нихвозглавляли руководители законодательных органов, 15 – вице-спикеры. Кроме того, в дискуссиях приняли участие 11 международныхпарламентских организаций. Среди них – ПА ОБСЕ, Парламентская ассамблея ОДКБ,Парламентская конференция Балтийского моря и другие.Как отметил вприветственном слове к участникам конференции президент России Владимира Путин,парламентская дипломатия играет значительную роль в поиске адекватных ответов насовременные вызовы и угрозы, в решении международных и региональных проблем.