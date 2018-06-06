Россия зеркально ответила на недружественные действия со стороны Латвии и Эстонии. В черный список внесены русофобски настроенные политики и общественные деятели.

Россия зеркально ответила на недружественные действия состороны Латвии и Эстонии. В черный список внесены русофобски настроенныеполитики и общественные деятели.Очерняющим Россию гражданам Эстонии отныне запрещен въезд внашу страну, сообщили в МИДе. Эти меры стали ответом на действия со стороныприбалтийских стран. Латвия и Эстония ввела запрет на въезд 49 граждан Россиииз так называемого списка Магнитского.В МИД России был вызван эстонский посол, которому сообщили орешении Москвы. Дипломаты подчеркивают, что недавнее решение Таллинасвидетельствует о продолжении им откровенно антироссийского курса, наносящегопрямой ущерб двусторонним отношениям. Следующим на очереди, вероятно, станет главадиппредставительства Латвии.Ранее глава эстонского МИДа Свен Миксер заявлял, что Эстониянамерена строить отношения с Россией, исходя из позиции силы. Кроме того,Таллин намерен потратить 188 миллионов евро на защиту границы с Россией,напоминает Life.Месяц назад Россия запретила въезд в страну сроком на 30 летпольскому журналисту Томашу Мацейчуку. До этого его задержали по подозрению вэкстремизме, обнаружив у него в квартире предметы с националистическойсимволикой.Мацейчук принимал участие во многих политических ток-шоу нароссийских телеканалах, он известен своими антироссийскими высказываниями, вчастности, в одном из эфиров НТВ он назвал советских солдат красными фашистами.После сказанного в студии завязалась драка, в которой принимал участие политологомРуслан Осташко.Список Магнитского был составлен в 2010 году после смерти в российскомСИЗО аудитора консалтинговой компании Firestone Duncan, его составил американскийсенатор Бенджамин Кардин.В списке около 60 фамилий лиц, которых в США считаютответственными за смерть Сергея Магнитского и другие грубые нарушения правчеловека. Это чиновники МВД, ФСБ, ФНС, Арбитражного суда, Генеральнойпрокуратуры и ФСИН.