Россия зеркально ответила на недружественные действия со
стороны Латвии и Эстонии. В черный список внесены русофобски настроенные
политики и общественные деятели.
Россия зеркально ответила на недружественные действия со
стороны Латвии и Эстонии. В черный список внесены русофобски настроенные
политики и общественные деятели.
Очерняющим Россию гражданам Эстонии отныне запрещен въезд в
нашу страну, сообщили в МИДе. Эти меры стали ответом на действия со стороны
прибалтийских стран. Латвия и Эстония ввела запрет на въезд 49 граждан России
из так называемого списка Магнитского.
В МИД России был вызван эстонский посол, которому сообщили о
решении Москвы. Дипломаты подчеркивают, что недавнее решение Таллина
свидетельствует о продолжении им откровенно антироссийского курса, наносящего
прямой ущерб двусторонним отношениям. Следующим на очереди, вероятно, станет глава
диппредставительства Латвии.
Ранее глава эстонского МИДа Свен Миксер заявлял, что Эстония
намерена строить отношения с Россией, исходя из позиции силы. Кроме того,
Таллин намерен потратить 188 миллионов евро на защиту границы с Россией,
напоминает Life.
Месяц назад Россия запретила въезд в страну сроком на 30 лет
польскому журналисту Томашу Мацейчуку. До этого его задержали по подозрению в
экстремизме, обнаружив у него в квартире предметы с националистической
символикой.
Мацейчук принимал участие во многих политических ток-шоу на
российских телеканалах, он известен своими антироссийскими высказываниями, в
частности, в одном из эфиров НТВ он назвал советских солдат красными фашистами.
После сказанного в студии завязалась драка, в которой принимал участие политологом
Руслан Осташко.
Список Магнитского был составлен в 2010 году после смерти в российском
СИЗО аудитора консалтинговой компании Firestone Duncan, его составил американский
сенатор Бенджамин Кардин.
В списке около 60 фамилий лиц, которых в США считают
ответственными за смерть Сергея Магнитского и другие грубые нарушения прав
человека. Это чиновники МВД, ФСБ, ФНС, Арбитражного суда, Генеральной
прокуратуры и ФСИН.